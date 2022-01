Pablo Urdangarín responde con soltura a los piropos que ha recibido por su actitud y su educación

MADRID, 27 (CHANCE)

Intentando sobrellevar con una sonrisa la presión mediática que está sufriendo desde que su padre, Iñaki Urdangarín, fue pillado en actitud cariñosa con una compañera de trabajo - que desencadenó su separación matrimonial de la Infanta Cristina cinco días después - Pablo Urdangarín continúa con su vida centrado en su carrera deportiva en el Barça B de balonmano.

Después de disputar este miércoles un encuentro que terminó con derrota para los blaugranas, el segundo hijo de los ex duques de Palma ha regresado a Barcelona para proseguir con los entrenamientos y comenzar a preparar el próximo partido.

Relajado, sonriente y presumiendo de buena relación con sus compañeros, Pablo ha vuelto a atender una vez más amablemente a la prensa y, además de confesar que desconoce si su madre viajará estos días a Abu Dabi para reunirse con el Rey Juan Carlos, se ha pronunciado por primera vez sobre los piropos que ha recibido por su educación y aplomo en estos delicados momentos familiares.

Un comportamiento de diez que ha conquistado a todo el país, aunque Pablo, entre risas, reconoce humilde que "no era mi intención, no sé". Resignado ante las preguntas, el sobrino del Rey Felipe VI afirma que "es lo que hay" y responde así cuando le agradecemos su respeto y su saber estar desde que saltó el escándalo: "No, que va, que va. A vosotros".

Muy discreto en lo que a su familia se refiere porque, como él mismo señala, "ya está todo dicho", Pablo prefiere guardar silencio tras las declaraciones de su abuela Claire Liebaert, a la que se ha visto muy afectada tras la separación de sus padres.

Sincero, el hijo de la Infanta Cristina ha confesado que "no sabe" si, como se ha publicado, su madre pondrá rumbo en los próximos días a los Emiratos Árabes con la Infanta Elena para visitar a su abuelo y explicarle a Don Juan Carlos, en primera persona, cómo se encuentra tras su inesperada separación de Iñaki Urdangarín. ¡Dale al play y no te pierdas las declaraciones de Pablo!