Ourense, el sur de Pontevedra y la montaña de Lugo, zonas con más lluvias en una madrugada con incidencias puntuales

Vilariño de Conso (Ourense), As Neves (Pontevedra) y Maceda (Ourense) registran más de 30 litros por metro cuadrado

Municipios de la provincia de Ourense, algunos del sur de Pontevedra y puntos de la montaña de Lugo han sido las zonas donde más precipitaciones se han registrado a lo largo de una madrugada en la que Galicia ha tenido vigente una alerta amarilla por posibles acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Aunque por el momento no se ha superado esta cifra, Vilariño de Conso (Ourense) ha sido el ayuntamiento gallego donde más lluvia ha caído, con 36,1 litros por metro cuadrado (l/m2) hasta las 9,30 horas de la mañana de este jueves, de acuerdo con los medidores de Meteogalicia en O Invernadeiro.

Los siguientes municipios han sido Maceda (Ourense), donde en Alto do Rodicio se han notificado 30,6 l/m2; As Neves (Pontevedra), con 30,7 l/m2 en la estación meteorológica de San Nomedio; y Manzaneda, con 29,6 l/m2 recogidos en Cabeza de Manzaneda.

Con todo, también han registrado abundantes precipitaciones la montaña de Lugo, como es el caso de Folgoso do Courel, con 28,4 l/m2; y el Alto do Poio, en Pedrafita do Cebreiro, con 26,2 l/m2.

No obstante todo ello, apenas se han producido incidencias de consideración. Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, se ha podido producir alguna inundación de calles o de balsas de agua en la calzada, pero ninguna de ellas de magnitud relevante.

Tras el paso de este frente, Galicia abandonará este jueves el aviso amarillo por lluvias y vivirá una jornada de cielos con intervalos de nubes y claros, junto con lluvias intermitentes que remitirán por la noche.

En cuanto a las temperaturas, descenderán ligeramente, con valores bajos para esta época del año. Por ciudades, las mínimas oscilarán entre los 13 grados de Lugo y los 16 de Ferrol, mientras que en Vigo y Pontevedra las máximas alcanzarán los 22.

En cuanto a los vientos, soplarán moderados de componente oeste, aunque habrá intervalos fuertes en el litoral norte. De hecho, habrá también un aviso amarillo por olas de más de cuatro metros en el noroeste de A Coruña, en la Costa da Morte y en A Mariña lucense.