Otegi replica a Marlaska que su petición para que se retire de la política es "el mejor aval" para continuar

Dice que ir a actos de víctimas de ETA, como el de Lluch, es una decisión de toda EH Bildu, y cree que recibir a los presos no es "apología"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha replicado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que su petición para que se retire de la política es "el mejor aval" para seguir al frente de la formación soberanista. Además, ha asegurado que asistir a actos de víctimas de ETA, como el del dirigente socialista Ernest Lluch, es una decisión de toda EH Bildu, y cree que los recibimientos a los presos no son "apología de nada".

En una entrevista concedida a Europa Press, Otegi también ha afirmado que su partido está dispuesto a hablar de los Presupuestos vascos si se aborda una reforma fiscal y un incremento del endeudamiento, y ha reprochado a la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, que "eligiera gobernar con la derecha" en Euskadi --en alusión al PNV--, ante los continuos emplazamientos de la ahora vicelehendakari para que EH Bildu respalde las cuentas de la Comunidad Autónoma.

El líder de la formación soberanista ha rechazado abandonar la política, tal como le sugirió Marlaska, para "desvincular" a su partido del pasado de ETA. "Para mí, que el ministro de Interior de España, el Tribunal Supremo, Vox y Ciudadanos piensen que me tengo que retirar, es el mejor aval para continuar en ello. No tengo ni que hacer campaña", ha afirmado.

En su opinión, "todavía hay demasiada gente instalada en el reproche y en exhibir listas de agravios", y ha apuntado que él también tiene la suya, en la que Marlaska "tiene bastantes puntos". "Quien decide quién es el coordinador general de los independentistas vascos, es la gente que es independentista y de izquierdas en este país", ha señalado.

BATERAGUNE

Arnaldo Otegi ha lamentado que haya "una estrategia" contra él "por tierra, mar y aire", en alusión al hecho de que el Tribunal Supremo vaya analizar el próximo 15 de diciembre si ordena o no repetir el juicio por el 'caso Bateragune', tras anularse su condena a 6 años y medio de cárcel, en aplicación de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al considerar que se había incurrido en falta de imparcialidad en el tribunal sentenciador.

El coordinador general de EH Bildu ha asegurado que es "un disparate en términos jurídicos" que pueda haber nuevo juicio y ha recordado que la Audiencia Nacional ha dicho ya, en dos ocasiones, que "eso es imposible". "No se puede juzgar a nadie dos veces por la misma causa", ha recordado.

No obstante, ha dicho que puede "esperar cualquier cosa porque hay una estrategia de quienes quieren reventar la actual situación" para que no se consolide "una orientación política que no es de su gusto", y ha instado a que "juzgue la gente" si se puede seguir manteniendo que hace 12 años se intentaba "recomponer Batasuna para que siguiera la lucha armada". Además, ha afirmado que "el hecho real" es que ellos fueron a la cárcel porque hicieron "desaparecer de la ecuación política vasca la lucha armada".

En todo caso, tampoco cree que se arremeta contra ellos por una cuestión de autocrítica, y ha dicho que "hicieron algo importante a su manera, con sus palabras y adjetivos", y ha reclamado "la verdad" a quienes "han sostenido la violencia de Estado".

A su juicio, hay quien está "empeñado en convertir la convivencia en un espacio para la disputa política", y ha recordado que dirigentes de su formación han estado presentes en homenajes de víctimas de ETA, como el del Congreso al ex ministro socialista Ernest Lluch. "Hemos estado también en los actos de recuerdo a Miguel Ángel Blanco, de muchas víctimas de ETA. Esa es nuestra posición", ha apuntado, para indicar que no ve en otros que les acusan una actitud recíproca.

RECIBIMIENTOS A PRESOS

En torno a los recibimientos de presos de ETA, Arnaldo Otegi ha manifestado que todavía hay 200 reclusos de la banda en las cárceles, "de los cuales, más de las tres cuartas partes tendrían que estar en la calle", pero se les aplica "una política excepcional" que les mantiene en prisión.

El líder de EH Bildu ha afirmado que no se pretende "hacer daño a nadie porque una persona o miles reciban a un convecino" que ha pasado años encarcelado. "Nadie hace apología de nada porque reciba a un convecino que ha pasado 25 años en la cárcel y que tenía que estar en la calle hace ocho", ha insistido.

En todo caso, ha manifestado que su partido "no tiene ningún inconveniente" en hablar de esta cuestión "en términos integrales", y ha destacado que, cuando el Tribunal de Estrasburgo "echó para atrás la 'Doctrina Parot' y salieron de la cárcel muchos presos de ETA, no hubo recibimientos" públicos. "Fuimos capaces de hablar y de decir 'lo entendemos' porque iba a ser especialmente doloroso para mucha gente", ha explicado.

CONSTITUCIÓN

En vísperas del Día de la Constitución, Otegi ha reiterado su posición "en contra" de la Carta Magna, y ha puntualizado que, cuando aseguran que no es partidaria de ella, "también está haciendo un ejercicio democrático".

"Vamos a seguir manteniendo una posición absolutamente crítica con la Constitución porque somos independentistas y de izquierdas, es fruto de un pacto entre sectores del franquismo y de la oposición, y somos constitucionalistas vascos. Queremos otra Constitución, la de la República vasca", ha declarado.

PRESUPUESTOS VASCOS

El máximo representante de EH Bildu ha subrayado que están dispuestos a hablar de los Presupuestos vascos para 2021, siempre que se aborde una reforma fiscal y un aumento del endeudamiento, y ha considerado que "esto el PNV no lo quiere tocar".

También ha criticado esa "especie de mantra que lanza el PNV permanentemente por el que dice que EH Bildu está siempre en el 'todo o nada', y es incapaz de alcanzar acuerdos". "Pues hemos alcanzado acuerdos en Madrid, en Navarra y con el PSE-EE cuando estábamos en la Diputación de Guipúzcoa. Hemos firmado los presupuestos de Irun (también con los socialistas), gobernamos en Errenteria y Durango con Podemos y hemos alcanzado un acuerdo con el PNV en el Ayuntamiento de Loiu", ha citado.

Por ello, ha expresado su voluntad de dialogar sobre las cuentas de Euskadi, pero hay que "endeudarse hasta lo que sea necesario para satisfacer los problemas sociales y económicos que tiene la gente, la hostelería, el pequeño comercio, las pequeñas industrias o los trabajadores".

Arnaldo Otegi se ha referido a las llamadas de atención de la vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, a EH Bildu al preguntarle por qué no apoya las cuentas de Euskadi, al considerar que estas son progresistas, como las de Madrid y Navarra, que han salido adelante con el respaldo de la formación soberanista.

En esta línea, le ha recordado que en la Comunidad Foral gobiernan PSN, Podemos-IU y Geroa Bai, "que no es exactamente el PNV", mientras que en Madrid lo hacen el PSOE y Podemos. "¿Por qué gobiernas tú con la derecha aquí y no lo haces en Navarra o en el Estado. El problema es tuyo, tú has elegido gobernar aquí con la derecha", le ha recriminado.

El líder de EH Bildu ha asegurado que Mendia "podía haber elegido, y ha elegido gobernar con el PNV". "Y el PNV ya sabemos qué tipo de políticas practica en términos económicos y sociales", ha dicho.

PANDEMIA

Por último, ha apelado a la "sensatez" y ha remarcado que "lo responsable" de cara a la Navidad es mantener las medidas de protección ante la pandemia del coronavirus, pero "con ayuda financiera" a los sectores afectados.

"Si la movilidad y la interacción social se potencian, va a haber más contagios. Y hay un dato que no se ha expuesto mucho y es que la Comunidad Autónoma es la segunda en Europa con mayor índice de mortalidad, por detrás de Bélgica", ha concluido.

