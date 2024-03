OTAN.- Lituania afirma que el sistema de defensa aéreo rotatorio de los países bálticos comenzará a operar este año

El ministro de Defensa de Lituania, Arvydas Anusauskas, ha afirmado este jueves que el sistema de defensa aéreo rotatorio de los países bálticos del flanco oriental de la OTAN comenzará a operar este año, convirtiéndose así en el primer país báltico en tener esta fuerza de defensa.

"Este año, el sistema de defensa aérea rotatorio finalmente estará operativo, al menos una parte", ha declarado durante una rueda de prensa en la que ha indicado que se desplegarán baterías de defensa aérea Patriot, según lo acordado durante la Cumbre de la OTAN en Vilna el año pasado.

Anusauskas ha manifestado que su objetivo es tener una rotación "similar a la misión de vigilancia aérea": ""La expectativa es que este principio no sea algo único durante varios meses, sino que cubra todos nuestros meses calendario y aumente significativamente nuestras capacidades de defensa aérea", ha explicado.

El ministro no ha especificado por el momento qué países serán los que desplieguen los sistemas de defensa aérea, si bien ha matizado que se trata de un país europeo y no de Estados Unidos. No obstante, ha prometido mencionar a los países encargados en cuanto se acuerden los matices técnicos y calendarios, tal y como ha informado la cadena de televisión lituana LRT.

Los países de la OTAN acordaron en junio de 2023 establecer un modelo de defensa aérea rotatorio en respuesta a los llamamientos de los países bálticos para mejorar la misión de vigilancia aérea existente. Estonia, Letonia y Lituania propusieron el despliegue de capacidades de defensa aérea de forma rotativa ante la escasez de armamento de este tipo.

Lituania ha discutido la posibilidad de desplegar capacidad de defensa aérea con Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia y Grecia, pero aún no se ha llegado a acuerdos específicos.