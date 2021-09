Ortuzar ve "tramposa" la postura del PP en la renovación del CGPJ

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha señalado que el planteamiento del PP de que los jueces elijan al CGPJ es "tramposo" y responde a que la "corriente mayoritaria" en los puestos relevantes de la judicatura "tienen clara orientación conservadora".

En una entrevista en Onda Vasca, Ortuzar ha señalado que lo que quiere el partido que lidera Pablo Casado es que "lo que no puede conseguir por el Parlamento hacerlo por la vía corporativa" y ha considerado que el boqueo en la renovación del CGPJ es "un desastre".

"Es un tema que se ha enquistado y lejos de solucionarse se ha enconado cada vez más", ha señalado.

Ha remarcado que su partido cree en la división de poderes, "pero al final hay un poder que es el que debe ser la clave de bóveda de todo sistema democrático y es el que votan los ciudadanos".

"Oyendo ayer a Lesmes no hace falta decir cuál es la opción política que tiene, además con injerencias fuera de lugar en la política", ha señalado el líder jeltzale, que ha indicado que "la Justicia es el único poder que realmente no ha hecho una transición y sería bueno que el próximo CGPJ pudiera poner las bases para hacer esa transición".

Respecto a las reacciones de dirigentes de EH Bildu en relación a los altercados registrados con la Ertzaintza para disolver botellones, Ortuzar ha recalcado que los altercados "no admiten 30 interpretaciones", sino "solo una" que es que "no tienen que suceder y no hay que darles ninguna cobertura, ninguna disculpa y ni el más mínimo clavo al que agarrarse para seguir haciéndolo".

Ha indicado que, "en el fondo", a la izquierda abertzale "se le atraganta la palabra condena" porque "se le atraganta la relación con su pasado, como si esa palabra llevara implícito hacer una enmienda a la totalidad a lo que ha sido su pasado".

Preguntado por las relaciones futuras entre la coalición soberanista y el Gobierno Vasco, se ha mostrado escéptico porque la formación que lidera Arnaldo Otegi está "muy focalizada" en el "desgaste" para las elecciones de 2023.