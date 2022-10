Ortega Smith desliga del caso Olona su salida de la secretaría general de Vox

El hasta hoy secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha dicho este jueves, tras conocerse que deja el cargo, que fue él quien pidió el relevo para poder centrarse en su candidatura a la alcaldía de Madrid, por lo que lo desvincula de las decisiones tomadas ante la salida del partido de la exdirigente Macarena Olona.

"No tiene nada que ver", ha afirmado Ortega Smith al preguntarle la prensa en los pasillos del Congreso la relación entre su cese como secretario general del partido tras siete años en el cargo y la polémica de los últimos meses con la ex secretaria general de su grupo en el Congreso y excandidata electoral andaluza, a quien no se le ha permitido el reingreso en Vox.

Ortega ha asegurado a los periodistas que fue él personalmente quien le pidió al presidente del partido, Santiago Abascal, dejar la secretaría general, después de que le fuera propuesto repetir como alcaldable, para poderse "centrar todo el tiempo posible" en su renovado intento de ser alcalde de Madrid.

"Estar en Madrid veinticuatro horas es incompatible con las funciones de secretario general", ha apuntado Ortega, tras recordar que lo comprobó hace tres años en su anterior candidatura.

Ortega ha sido nombrado vicepresidente de Vox, un cargo que él ve con una "función de representación" y por tanto con menor implicación continua que el cargo de secretario general.

Como uno de los tres nuevos vicepresidentes, Ortega asumirá la dirección de los asuntos jurídicos, según él ha explicado.

Los otros dos vicepresidentes serán Jorge Buxadé, quien ya era vicepresidente de acción política y portavoz, y Reyes Romero, quien lo era del área social.

El nuevo secretario general de Vox será Ignacio Garriga, líder del partido en Cataluña, quien en un tuit ha señalado que lo asume "con la responsabilidad debida".

Quien deja de ser vicepresidente será Víctor González, hasta ahora encargado del área económica de las vicepresidencias y que ahora será uno de los seis vocales del comité ejecutivo.

Olona ha compartido en Twitter una noticia de El Mundo en la que se señala que "Abascal retira a Ortega Smith del control de Vox tras ser señalado por Olona".

No obstante, en el mismo tuit ella añade: "Hoy solo deberíamos tener palabras de agradecimiento. Gracias por tu servicio, Ortega Smith. España, lo primero".

Los cambios en el organigrama de la dirección de Vox tienen lugar en vísperas de la fiesta del partido, llamada Viva 22, que se celebrará este fin de semana en Madrid.

flc-bgo/jdm