Orlando Bloom se lía con el catalán y pide ayuda en las redes

El actor Orlando Bloom ha estado unos días en Mallorca de vacaciones. Ha recorrido varios sitios claves de la Serra de Tramuntana, la zona montañosa en el norte de la isla, junto a su prometida, la cantante Katy Perry.

El actor estuvo haciendo senderismo y en una de las rutas se fotografió con una placa de piedra. En esa placa había una inscripción en catalán y Orlando Bloom pidió ayuda a traveés de su Instagram para saber que ponía. ''La mejor vista viene después de la escalada más dura... Si alguien pudiera traducirme la última foto, por favor, déjelo en los comentarios, me encantaría saber qué dice'', posteo el actor.

''En record a n'Enric Alajarín i Mestre. Que les fites del tortuós camí de la vida el portaren a un precipici del qual no trobà sortida ni repisa a on aferrar-se per poder recobrar l'alè i tornar a començar la remuntada. Esperant que des del cim on et trobes ens pugis guiar per un llarg camí ple de plau i esperança. Grup excursionista Serra Mamerra. Maig 2009'', dice la inscripción que momentos después tradujo un fan de Orlando: ''En recuerdo de Enric Alajarín Mestre. A quien las metas del tortuoso camino de la vida portaron a un precipicio del que no se encontró salida ni repisa donde agarrarse para poder recobrar el aliento y volver a empezar la remontada. Esperando que desde la cima donde te encuentras nos puedas guiar por un largo camino lleno de paz y esperanda. Grupo excursionista Serra Mamerra. Mayo 2009''.

El actor agredeció a la fan que le hubiera traducido el texto y saber que la placa recuerda a un excursionista que falleció al intentar completar la ruta en el Morro de la Vaca, ubicado entre el Port de Sóller y Lluc.

La pareja continúa sus vacaciones por las Islas Baleares, visitando la isla de Ibiza. Tras tres años de relación, Orlando Bloom y Kate Perry ya tienen planificada su boda y tienen previsto casarse a finales de este año 2019. En San Valentín la pareja enseñó a través de Instagram el anillo de compromiso.

La pareja rompió su relación en marzo de 2017. Sin embargo cuatro meses después se vió al actor y a la cantante juntos en un concierto de Ed Sheeran y dados de la mano. Hasta que el 28 de abril de 2018, la cantante Katy Perry publicó una imagen juntos en Instagram con motivo de su encuentro con el Papa Francisco.