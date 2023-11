O.Próximo.- Erdogan dice que "uno no puede estar callado" sobre el arsenal nuclear de Israel

Critica que el Consejo de Seguridad y el OIEA no "abran una investigación" tras las palabras de un ministro israelí

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha recalcado que trabajará para mantener en la agenda internacional los asuntos relacionados con el arsenal nuclear de Israel y ha recalcado que "es un tema sobre el que uno no puede estar callado", después de que un ministro israelí afirmara que un ataque nuclear contra la Franja de Gaza era una "posibilidad".

"Israel admite abiertamente y confiesa tener armas nucleares pero ni el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) abren una investigación", ha lamentado, según ha informado el diario turco 'Hurriyet'.

"Los que no se pronuncian hoy contra Israel no pueden criticar a otros países en el futuro", ha manifestado, antes de agregar que "no le sorprende el apoyo a las mentiras de Israel por parte de aquellos que ocuparon Irak bajo el pretexto de la existencia de armas nucleares y químicas", en referencia a Estados Unidos.

Tras las declaraciones del ministro de Patrimonio israelí, Amihai Eliyahu, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se desmarcó de estas palabras y anunció la suspensión "indefinida" del titular de la cartera en las próximas reuniones ministeriales, si bien por el momento sigue en el cargo, en medio de las condenas por parte de varios países de la región.

Las autoridades de Israel, uno de los principales opositores a la restauración del acuerdo nuclear firmado en 2015 por Irán, mantienen una política de "ambigüedad nuclear" y no han confirmado oficialmente tener estas armas, si bien se considera que contaría con decenas o cientos de estas armas tras la revelación de su programa por parte de un antiguo técnico nuclear en los ochenta.

Asimismo, ha denunciado la "total brutalidad" del Ejército de Israel en su ofensiva contra la Franja de Gaza y ha dicho que "es una barbarie equivalente a lo que se experimentó durante la ocupación durante las Cruzadas hace mil años y en la Segunda Guerra mundial hace 80 años".

Erdogan, que ha reiterado sus acusaciones contra Israel por "terrorismo de Estado" en Gaza ha subrayado que Netanyahu intenta recuperar su popularidad en el país "bombardeando lugares de culto, escuelas y hospitales". "Los hospitales, en particular, se han convertido en un símbolo de la brutalidad de Israel. La práctica totalidad de los hospitales que operan en Gaza han sido destruidos, han sufrido daños o han quedado inutilizables", ha zanjado.

Israel lanzó su ofensiva tras los ataques perpetrados por el grupo el 7 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado más de 13.300 muertos por los ataques israelíes, mientras que más de 200 palestinos han muerto a manos de las fuerzas de seguridad israelíes o en ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este desde esa fecha.