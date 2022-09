Olona dice que tiene apoyos y dinero para crear un partido y que no lo hará

La exdiputada de Vox Macarena Olona ha dicho este viernes en Murcia que no liderará ningún partido político, "a pesar de tener la financiación, que agradezco, y de haber escuchado las voces que me han pedido que dé un paso al frente, y a pesar de estar en disposición de poder hacerlo".

Olona ha ofrecido una conferencia en el paraninfo de la Universidad de Murcia, y medio centenar de personas convocadas por la Asamblea de Estudiantes de Murcia se han manifestado a las puertas en su contra.

La abogado del Estado ha manifestado a los periodistas poco antes del acto que "serán los españoles quien me digan cuándo me marcho a casa, así que continúo con el camino que tenía trazado y que aspiraba a recorrer junto a Vox, y continúo (...) sin ser una amenaza para Vox, al que solo puedo desearle lo mejor, porque no tengo ningún ánimo de hacerle daño".

La exdirigente de Vox ha reiterado que "seria una auténtica irresponsabilidad en el momento actual" formar un nuevo partido en España porque supondría fragmentar un tablero político "que lo que menos necesita en este momento por el interés de los españoles es mayor fragmentación".

Además, ha deseado el mayor de los éxitos "a quienes están activando la maquinaria de triturar carne", en clara alusión a la cúpula de Vox, que le han cerrado la puerta a un posible regreso al partido, y ha asegurado que recorrerá "toda España caminando para estar al lado de los españoles y con los dos pies; el derecho y el izquierdo".

"Hoy los españoles saben que si no estoy en Vox no es por mi voluntad, y hoy ya no llevo conmigo la losa que me suponía sentir que había abandonado a las personas que veían en mí una esperanza y que se veían representadas", ha agregado.

Organizada por el Instituto Español de Estudios Políticos, de reciente creación, esta conferencia de Olona ha llevado por título "La defensa de los derechos y libertades a través del Tribunal Constitucional: la inconstitucionalidad de los estados de alarma", la misma que el pasado jueves pronunció en Granada.

Antes del acto de esta tarde en Murcia, la Asamblea de Estudiantes de la UMU, una plataforma de distintas sensibilidades políticas, ha convocado una concentración a las 18:30 horas a cien metros del lugar de la conferencia, en la plaza del campus de la Merced, con el lema "Fuera fascistas de la pública".

Olona, que no logró los resultados previstos ni consiguió entrar en el Gobierno andaluz y pasó a la oposición en la Cámara autonómica, anunció a finales de julio que dejaba la política por motivos de salud, un problema de tiroides que le diagnosticaron a tiempo y que ya ha superado, según ha confesado hoy.