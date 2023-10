Olga Guerrero se presenta a rectora de la UMA con un proyecto "fresco e ilusionante"

La catedrática de Ingeniería Química de la Universidad de Málaga (UMA), Olga Guerrero, ha anunciado este miércoles su candidatura a rectora de la institución académica, un cargo al que aspira con un proyecto "fresco e ilusionante".

Así, se convierte en la única mujer hasta el momento en presentar candidatura y se enfrentará así a los tres hombres que ya han dado el paso previamente: Ernesto Pimentel, anteriormente vicerrector de Estudios; Juan José Hinojosa, decano de la Facultad de Derecho, y de Teodomiro López, anterior vicerrector de Investigación.

En su presentación oficial, Guerrero ha asegurado estar muy ilusionada con el paso que ha dado "después de recibir el aliento de la comunidad universitaria" porque "aunque la UMA tiene muchos aspectos positivos, creo firmemente que hay margen para mejoras significativas".

Entre ellas ha expresado su "preocupación" porque, a su juicio, la Universidad no está aprovechando los recursos que ofrece el entorno socioeconómico de la universidad. Ante esto, ha delineado un programa centrado en medidas para agilizar la burocracia, utilizar de manera más eficiente los recursos económicos, aumentar la transparencia, elevar el perfil de la UMA a nivel nacional e internacional y fortalecer los lazos con la sociedad en áreas como cultura, deporte y formación continua.

Su visión incluye transformar la UMA en "una universidad mejor, que ofrezca una educación de mayor calidad y fomente la investigación, estando plenamente conectada con la sociedad", ha asegurado.

Dentro de sus propuestas concretas, se encuentra la creación de una oficina para la atracción de fondos europeos, facilitando a los investigadores el proceso de solicitud y gestión. Además, para los estudiantes, ha anunciado un programa integral de orientación antes y después de su ingreso a la Universidad, junto con medidas para promover prácticas en empresas y proporcionar apoyo para la búsqueda de empleo.

Guerrero también ha abordado el tema del género en estas elecciones, reconociendo que, "aunque el género no debería influir, a menudo las mujeres se enfrentan a mayores dificultades, y no debería ser así".

En relación con posibles acuerdos con otras candidaturas, ha dejado claro que la suya se basa en un proyecto "fresco". "Presentamos esta candidatura desde la ilusión de un proyecto fresco, con personas que no han tenido responsabilidades de gobierno. Si no contara con el apoyo de la comunidad universitaria, me volvería a mis clases e investigaciones", ha afirmado.

Y ha asegurado que no tiene intenciones de negociar listas comunes. "Si me presento es porque no me convence ninguno de los candidatos que se presentan, así que no contemplo ningún acuerdo para participar en otro futuro equipo de gobierno que no sea el que lideremos nosotros".

SOBRE LA CANDIDATA

Olga Guerrero es catedrática del departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Málaga, con una destacada trayectoria académica y una amplia experiencia en investigación tanto a nivel nacional como internacional.

De ella, destaca su capacidad para gestionar equipo o lograr fondos europeos. Son muchos los investigadores que han trabajado con ella a nivel internacional y muchas las voces de alumnos que agradecen a Olga el haberse preocupado por su futuro.

Licenciada (1997) y Doctora (2004) por la Universidad Autónoma de Madrid, con Premio Extraordinario de Doctorado, Guerrero es además Máster en Formación en Docencia e Investigación para la Educación Superior (UNED 2009) y Máster en Periodismo y Comunicación Científica (UNED 2016).

Ha sido Investigadora Juan de la Cierva en la Universidad de Málaga e Investigadora I3P del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), además de haber realizado estancias postdoctorales en diversos centros nacionales y extranjeros tales como University of Cincinnati (USA), Lehigh University (USA), UNAM (México), en el Institute of Catalysis and Surface Chemistry (Polonia) y en la University of Aberdeen (UK).

Entre 2016 y 2020 ocupó el cargo de Vicerrectora Adjunta de Proyección y Cooperación Internacional de la Universidad de Málaga. Su área de investigación se centra en el desarrollo de procesos catalíticos y de nuevos materiales funcionales, especialmente orientada al desarrollo de procesos de descontaminación de aguas y suelos y de obtención de energía, más sostenibles, y medioambientalmente benignos, habiendo participado en más de veinte proyectos financiados por planes nacionales y autonómicos.

Es autora de más de 80 artículos en revistas indexadas de elevado impacto en las áreas de Ingeniería Química, Materiales y Catálisis. Ha participado en varios proyectos internacionales, entre los que se destaca la Acción COST D36, sobre materiales funcionales, de la que fue miembro del comité de gestión, y el proyecto Erasmus Mundus EurasiaCat Action-2 Strand-2, el cual coordinó, y en el que participaron cinco universidades europeas, seis asiáticas, y el CSIC.