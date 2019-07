La oferta final de Sánchez a Iglesias: una vicepresidencia y dos ministerios sin capacidad ejecutiva

La negociación entre PSOE y Unidas Podemos está encallada. La exhibición de desconfianza mutua en la primera jornada del debate de investidura mantiene a ambas formaciones en el desacuerdo. Sin embargo, desde el PSOE no dan por agotada la vía de la negociación, aunque darán buena nota del sentido del voto de Unidas Podemos en esta jornada. Un voto en contra de Pedro Sánchez sería interpretado como una voladura de todos los puentes. Una abstención, em cambio, dejaría la puerta entreabierta para retomar las conversaciones. Así lo ha dicho a COPE un miembro del núcleo duro de Sánchez.

La pretensión de los socialistas pasa por enfriar los ánimos de los morados. No hay prevista una reunión por equipos para este martes. La oferta del PSOE a Unidos Podemos está hecha y no se piensa modificar: una vicepresidencia y dos ministerios, todos de nueva creación y sin capacidad ejecutiva. La vicepresidencia sería ocupada por Irene Montero, siguiendo la demanda de Iglesias. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, recalca que su partido no ha ofrecido políticas "decorativas" sino que son cargos de "políticas muy importantes" y "áreas de trabajo" muy "atractivas" y que llevan el "sello de la izquierda". Calvo ha defendido así que la oferta que los socialistas hicieron a Unidas Podemos es "respetable" con los perfiles políticos de sus dirigentes, y ha asegurado que a su partido le sorprendió mucho el discurso de ayer de Iglesias, que colocaba en una "posición más complicada" la negociación. A pesar de ello, en declaraciones en el patio del Congreso ha insistido en la voluntad de seguir negociando y ha prometido que su partido no va a levantarse de la mesa en ningún momento, y aunque no ha querido desvelar los términos de la propuesta.

Pero la oferta no satisface a Iglesias, que ayer pidió "competencias y responsabilidades de Gobierno". El líder de Unidas Podemos recordó que hace un año favoreció que fuese presidente en la moción de censura y le apoyó "a cambio de nada" pero ha defendido su legitimidad para tratar de construir ungobierno más estable. La vicepresidenta del Ejecutivo ha lamentado en más de una ocasión la "forma" del discurso de Pablo Iglesias ayer, que en su opinión "ayudaba poco". Y ha insistido en pedir "respeto y tranquilidad" en este momento, de forma que las dos partes -su partido y Unidas Podemos- eviten elementos o declaraciones públicas que "puedan entorpecer" la negociación. Ha recalcado, además, que los socialistas apuestan en todo momento por negociar, que no es otra cosa que conseguir que "no haya vencedores ni vencidos" y que todos estén "dispuestos a cumplir" lo acordado.

Por otro lado, Calvo ha vuelto a defender la propuesta de Pedro Sánchez de reformar la Constitución para evitar bloqueos en la investidura y ha lamentado que no se haya "querido entender"