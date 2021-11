Echenique y Óscar Puente critican a Casado por sus palabras sobre la energía y Garicano responde: "Listos"

Durante las últimas horas son muchos los dirigentes políticos de la izquierda que han criticado las últimas palabras sobre energía del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. El presidente ‘popular’ aseguró que a la izquierda “no le gusta la nuclear, no le gusta el carbón, no le gusta el gas, no le gusta la hidroeléctrica, no le gusta la eólica y se quejan de que los molinos dañan el paisaje”. Casado apuntó que “sólo les gusta la solar, pero es que antes de ayer a las ocho de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las ocho de la tarde, no había posibilidad de que la solar emitiera, básicamente porque era de noche”. “Por tanto, es una cuestión de lógica”, recalcó.

Unas palabras que han sido duramente criticadas por algunos políticos del PSOE y Podemos, que consideraban que Casado había cometido un error con su afirmación.

A pesar de esto, algunos de los representantes políticos que han salido en defensa de Casado ha sido el economista y eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano, que en su cuenta de Twitter dejaba el siguiente mensaje: “Miles de ‘listos’ metiéndose con Casado por decir cosas que son ciertas: Una es que el pico de demanda eléctrico es en invierno, y durante la noche. Y dos es que la solar no funciona sin sol. Podría guardarse la energía generada del día en baterías gigantes. Ahora mismo, es muy caro”.

Miles de "listos" metiéndose con @pablocasado_ por decir cosas que son ciertas.

1 El pico de demanda eléctrico es en invierno, y durante la noche

2 La solar NO FUNCIONA SIN SOL. Podría guardarse la energía generada del día en baterías gigantes.Ahora mismo, es muy caro https://t.co/gbNlWXCxdPpic.twitter.com/U7uWInXDcA — Luis Garicano (@lugaricano) November 14, 2021





Por parte de la izquierda, estos son algunos de los políticos y activistas que han caído en la tentación de crear una polémica donde no la había.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Parece que a Casado le ha dado demasiado el sol en la cabeza pic.twitter.com/4HU45zfjvj — PODEMOS (@PODEMOS) November 14, 2021

Máster en energías renovables. https://t.co/wZNWqUgFLR — Pablo Echenique (@PabloEchenique) November 14, 2021

Igual también le regalaron la EGB. https://t.co/PQSJQJGla6 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 14, 2021

No se si es ignorancia o desvergüenza . En cualquier caso, deberíamos recordar que este señor dice querer gobernar un país ????‍???? https://t.co/GoMJqDmr8p — Iratxe Garcia Perez/♥? (@IratxeGarper) November 14, 2021

Incluso de noche se podrían iluminar las pocas luces que tienes, Pablito. https://t.co/Ro9s6QLLix — Omar Anguita Pérez (@AnguitaOmar) November 14, 2021

??‍????‍?? Decidme que no es verdad!! https://t.co/oqgqC2iUG5 — Paloma López (@palomalopezB) November 14, 2021

¿Os acordáis del primo de Rajoy en lo del cambio climático? Pues ha debido quedarse en Génova, de asesor en energías renovables. https://t.co/KGx7r5eqUs — Oscar Puente (@oscar_puente_) November 14, 2021

No se si es ignorancia o desvergüenza . En cualquier caso, deberíamos recordar que este señor dice querer gobernar un país ????‍???? https://t.co/GoMJqDmr8p — Iratxe Garcia Perez/♥? (@IratxeGarper) November 14, 2021

No es un fake. No es una broma. No son los de @@El_Intermedio cachondeándose. No son los del @poloniatv3 haciendo parodia.

Es él, el inimitable, el insuperable, el único

??????????https://t.co/WhwuXgd3B1 — Pilar Rahola (@RaholaOficial) November 14, 2021

Menos mal que nunca llegará a gobernar España.



Porque estremece que alguien así pudiera estar algún día al frente de la imprescindible transición energética en nuestro país.



Es una fuente inagotable de vergüenza ajena. https://t.co/QxSu5iFvAF — Álex Dorado Nájera???‍?? ???? /♥? (@DoradoAlex) November 14, 2021