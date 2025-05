Nuevas citaciones del caso Koldo: el juez cita al que fue jefe de gabinete de Reyes Maroto

Madrid - Publicado el 12 may 2025, 15:42

La Justicia sigue haciendo su trabajo, investigando a Ábalos y a su círculo cercano, mientras se publican mensajes comprometidos de WhatsApp que se intercambiaban el jefe del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el que fue su hombre de confianza en el

Este lunes hay que hablar de nuevas citaciones sin ir más lejos, tenemos nuevas citaciones, entre ellas al que fuera jefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto.

"Había muchas peticiones de testigos por parte de las acusaciones populares, pero el juez las ha reducido a dos porque por ahora no lo ve pertinente", señala la jefa de Tribunales de la Cadena COPE, Patricia Rosety, en Mediodía COPE.

Citaciones para el 21 de mayo, comenzando por la expareja de José Luis Ábalos, Claudia Montes, que la semana pasada no se presentó en el Tribunal Supremo. No recibió la citación por el desahucio de su domicilio. En esta ocasión, el juez la cita con apercibimiento de multa de entre 200 euros y 5.000 euros, si no tiene un motivo justificado. El juez recibió un oficio de la Policía Local de Gijón sobre su paradero.

nuevo testigo: el director de gabinete de maroto

El mismo miércoles 21 de este mes de mayo, el juez tomará declaración a Juan Ignacio Díaz Bidart, director de gabinete de la exministra de Industria, Reyes Maroto. Declaración solicitada por las acusaciones para que Díaz Bidart explique si ciertamente se produjo una reunión con los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano de cara a que la empresa Villafuel consiguiese la licencia de operador de hidrocarburos.

El magistrado considera pertinente esta declaración para acreditar la existencia de esa reunión y de la persona que pudo promoverla.

En este auto, al que ha tenido acceso la jefa de Tribunales de COPE, el juez rechaza las diligencias solicitadas para investigar el rescate de Air Europa. No consta indicio alguno de que fuera irregular, pese a que Ábalos y Koldo hicieron gestiones para favorecerlo.