Nicolás Redondo: "Los actores de la Transición se esforzaron para que España no fuera diferente y volvemos a serlo"

El político socialista Nicolás Redondo ha clausurado este jueves, con un lleno absoluto en el Auditorio Municipal de Tomares (Sevilla), la VIII edición del ciclo 'España a debate', en el que también han participado el diplomático Inocencio Arias y el periodista Francisco Rosell.

Redondo ha manifestado que "una de nuestras luchas desde siempre ha sido conseguir que España no fuera diferente de otras naciones, y ese fue el gran esfuerzo de los protagonistas de la Transición y de la sociedad española. Ahora, volvemos a ser diferentes".

El histórico dirigente socialista, que ha protagonizado ante un abarrotado Auditorio Rafael de León la tercera y última jornada del ciclo 'España a debate', se ha preguntado en este sentido "cómo pueden entender en otros países que el Gobierno está pactando con partidos cuyos dirigentes están en la cárcel por atentar contra el Estado". "El Gobierno actual ayuda muy poco a que no existan diferencias con otras naciones y eso no nos beneficia", ha abundado.

Al periodista Cristóbal Cervantes han correspondido las labores de presentador y moderador de una jornada en la que su protagonista ha manifestado también que "yo soy socialista pero, ante, soy ciudadano y puedo expresar esa naturaleza expresando lo que pienso, ahora con más contundencia que hace veinte años".

Para el político, hijo del sindicalista Nicolás Redondo Urbieta , ex secretario general de UGT, y nieto de Nicolás Redondo Blanco, uno de los primeros concejales del PSOE en Vizcaya, "veo inconvenientes en el actual Gobierno de coalición porque creo que la política virtuosa para un país se hace en el centro, no en la periferia: arranca más la libertad y la prosperidad desde el centro. En estos cuarenta años hemos tenido el mayor periodo de libertad, justicia y prosperidad, estos cuarenta años son una historia de éxito, un paréntesis excepcional, que no puede tener un punto final".

"Tenemos una crisis política que es común con otras naciones como Francia, que es la crisis de las democracias social-liberales, en nuestro caso acrecentada por una tradición de enfrentamiento, de política de bloques, de cainismo. Evitar eso fue lo que motivó la Transición, porque Suárez, Fraga, Carrillo, todos tenían claro que había que llevar a cabo una política de renuncias para superar esa división, el atrincheramiento histórico de la política española", explica.

Ha agregado que "tenemos un historial de conflictos, por eso hay que huir de las alianzas en gobiernos de coalición que dependen de los nacionalismos".

La intervención de Nicolás Redondo ha puesto el punto y final al ciclo 'España a debate' en este 2020. una iniciativa organizada por el Ayuntamiento tomareño que profundiza en la actualidad nacional a través del intercambio de opiniones con algunos de sus protagonistas, quienes exponen sus planteamientos sobre aspectos como la política o la sociedad española.