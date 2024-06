Nicolás Redondo: “Hay antisanchistas anónimos que aparecerán cuando tengan que aparecer”

En pleno corazón de Madrid ha tenido lugar una nueva edición de los desayunos informativos de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. El protagonista de esta ocasión ha sido el ex secretario general del Partido Socialista vasco Nicolás Redondo Terreros. Hijo del mítico Nicolás Redondo, que fuera secretario general de la UGT, Redondo Terreros llegó a dirigir a los socialistas de Euskadi y se ha convertido en una de las grandes figuras de referencia en la democracia española. Hoy, en el acto celebrado en el Casino de Gran Vía, ha pedido “volver al espíritu de la Transición y poner los intereses de la tribu por encima de los personales”, a la vez que ve con “optimismo” el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para la renovación del CGPJ.

El desayuno informativo ha sido conducido por Juan Ignacio Ocaña, presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, y ha contado con la presencia de muchísimos profesionales de la información. Redondo Terreros ha aprovechado la ocasión para pedir una “democracia de acuerdos entre moderados” para evitar que España se vaya a los extremos. El socialista vasco -que fue expulsado del PSOE por su pensamiento y opiniones críticas con Pedro Sánchez- ha calificado de “crueldad” la situación de Felipe González y Alfonso Guerra dentro del Partido Socialista. Ha admitido también que hay una “tendencia al silencio” dentro del PSOE actual y que Sánchez tiene un poder “más absoluto y menos limitado que Felipe González cuando tenía más de 200 diputados. Porque Felipe atendía y escuchaba las distintas sensibilidades del partido”.

Nicolás Redondo ha elogiado la actitud de líderes como García Page y Lambán y ha asegurado que él seguirá manifestando su opinión libre: “sin ofender a nadie, yo digo siempre lo que pienso, les moleste o no. Lo que ustedes no saben es cuántos antisanchistas anónimos hay... que aparecerán cuando tengan que aparecer”. También ha criticado la falta de debate interno y la ausencia de corrientes de pensamiento distintas dentro del partido. Lo considera una “anomalía”, porque “donde no hay conflicto aparente, no hay democracia”. También ha asegura que “no es admisible que nadie discrepe del tema de la amnistía, cuando hace un año todos pensaban que era anticonstitucional”.

Para Redondo Terreros el acuerdo entre PP y PSOE es una “gran noticia”, que “resquebraja las ensambladuras de la coalición de gobierno”. Ha asegurado también que no van a venir días mejores para el PSOE, porque “lleva sin ganar una eternidad y gobierna a costa de perder. Llegará un día que la goma se rompa de tanto estirarla”. El ex político vasco sueña con un PSOE que vuelva a “su vocación de mayoría y que se dirija a un sector más amplio de la sociedad”.

El ex dirigente vasco ha recordado también su infancia, los valores políticos que le transmitieron en su casa, los años de prisión de su padre cuando militaba en UGT, la lucha contra el franquismo de su abuelo y el abrazo histórico de la Transición.