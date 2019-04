Natalia perdió a su hijo de tres meses por una meningitis

Natalia recuerda como fue aquel fatídico día. Estaban en un pueblo de Toledo pasando unos días de septiembre con la familia. El niño estaba en el porche en su carrito, cuando lo cogió en brazos, se dio cuenta que ardía de fiebre. Le refrescó la cara y las manos con agua, le puso al pecho; no quería comer. Le cambió y rápidamente junto a su marido le llevaron al centro de salud más próximo. Allí le pusieron un supositorio para bajarle la fiebre y le remitieron a su hospital, el Rey Juan Carlos de Móstoles donde ingresó de urgencia.

“Le hicieron pruebas, primero una punción lumbar y dio negativo pero había infección en la sangre. A las dos horas de estar allí observé que el cuerpo se le llenaba de unas manchas. Me dieron al niño en brazos mientras que buscaban una UVI móvil, en ese momento vi como mi mundo se desmoronaba”, cuenta Natalia. “¿Se va a curar verdad?, le pregunté a la doctora; no me contestó, me dijo que en el Hospital 12 de Octubre donde nos trasladaban me darían toda la información”. A Natalia le mueve el poder hacer algo por los demás, “por si puedo ayudar a otros niños, para concienciar a sus padres de lo importante que es vacunarles”.

Recuerda Natalia que “antes de verle me dijeron que estaba muy grave y podría fallecer en cualquier momento, no podía creerlo, porque mi hijo se había levantado bien y era una fiebre, era una gripe ....Cuando pasé a verlo no parecía él, estaba hinchado, estaba todo morado, entubado... Yo no podía ver a mi hijo entraba le veía que respiraba y me salía. Fue impactante ver a tu vida en una camita....” Edgar entró en sepsis y murió a los pocos días por una meningitis.

La paradoja de esta pérdida es que Natalia tenía la vacuna en la farmacia, y hora en el centro de salud en cinco días para ver a la enfermera que le pondría la vacuna de la meningitis B. Ésta no se incluye en el calendario obligatorio gratuito de la sistema de salud pública en la Comunidad de Madrid. De hecho, sólo es gratuita en Canarias y Castilla y León. Las familias que lo necesitan tienen que gastar 106,15 euros en cada dosis y estar en lista de espera en la farmacia donde se quiera comprar. En total son dos. Edgar tenía puesta la primera dosis, estaba esperando la segunda, pero la bacteria llegó antes. Porque cuando te toca, te toca.

“Era septiembre y claro, yo llevaba a mi niño de paseo por la calle, al centro comercial, como todas las madres. Los médicos dicen que la bacteria está en el aire, lo tenemos el 40% de la población sin que se desarrolle. Quizás al guien le estornudó, le tocó y paso a su torrente sanguíneo sin que sus sistema inmunológico reaccionara”, recuerda Natalia.

Según la Asociación Española de Pediatría “actualmente son cinco las vacunas que existen para hacer frente a todos los tipos de meningitis causadas por bacterias que ocurren en la edad pediátrica”. Tres de ellas están incluidas en los calendarios oficiales de todas las comunidades autónomas “Haemophilus influenzaes tipo B, meningococo C y desde 2016, la del neumococo.”Recientemente se han añadido la de los meningococos ACWY y serán incluidas próximamente en todos los calendarios de vacunación de las comunidades a los 12 años de edad. Sin embargo la más mortífera la del meningococo B no se incluye.

Elena Moya es la vicepresidenta de la Asociación Española de la Meningitis “Según se publica en la página del Instituto Carlos III, en 2018 se produjeron en España 374 casos de meningitis, y 47 de ellos fallecieron”. Desde esta Asociación defienden que no deben quedarse en las cifras sino en las historias personales que hay detrás como la de Dávide que se ha convertido en el embajador de esta Asociación y que cuenta su historia en este vídeo.

Piden que se incluyan todas las vacunas en el calendario de todas las comunidades autónomas.

Desde la Asociación Española de Pediatría advierten que aunque actualmente la meningitis es más prevenible que nunca, la sociedad no reconoce esta enfermedad. “Reconocer los síntomas es clave apra poder actuar lo antes posible y evitar las consecuencias de una enfermedad que en cuestión de horas puede tener unas consecuencias fatales”. Para ello han puesto en marcha la campaña #cerrandoelcirculo para dar visibilidad a esta infección y mejorar su conocimiento.