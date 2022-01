Naciones Unidas define aguas de Canarias como parte de la costa marroquí ante la pasividad del Gobierno

Naciones Unidasha definido aguas canarias como parte de la costa marroquí y el Gobierno no lo ve como un asunto grave. La administración de Pedro Sánchez no considera que este suceso requiera una queja oficial porque a su juicio no es un asunto trascendente en términos de soberanía. La polémica se produjo cuando la diputada socialista por Las Palmas, Ariagona González, preguntó sobre este acontecimiento. Pese a que el Gobierno no lo considera un problema de soberanía, lo cierto es que el mapa mundial de áreas pesqueras de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) aparecen zonas de actividad pesquera pertenecientes a Canarias en poder de la costa marroquí.

“El Gobierno no ve grave que Naciones Unidas identifique aguas canarias como «costa marroquí»”.

Según explica ABC, desde Moncloa se justifica que las áreas y divisiones marítimas que delimita la FAO "son utilizadas exclusivamente a efectos estadísticos" y que son "áreas arbitrarias, cuyos límites se determinados en su momento en consulta con los organismos internacionales de pesca en función de diversas consideraciones". El Gobierno recalca que esto no supone un conflicto por la titularidad de las aguas territoriales y la única respuesta que emite el Ejecutivo para solucionar el conflicto es que "consultará" a las Naciones Unidas para valorar una "posible modificación futura de la nomenclatura".

El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado que es"muy grave" que el Gobierno "no haya movido un dedo" para cambiar esto. "La situación es extremadamente grave porque esto sucede cuando las relaciones España-Marruecos están prácticamente rotas y justo después de que el Gobierno marroquí aprobara dos leyes para delimitar su espacio marítimo con España y Mauritania, apropiándose de aguas del Sáhara Occidental y después de que haya intensificado la concesión de autorizaciones a distintas compañías multinacionales para la cata de gas y petróleo", explica el senador. Además, explica que el PSOE "nos ha estado engañando todos estos meses lanzando mensajes de tranquilidad".

Este anuncio llega dos meses después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores español asegurase que el contrato firmado por Marruecos con la empresa israelí Ratio Petroleum Energy para explorar la búsqueda de petróleo y gas en la costa saharaui cercana a Dajla no colisiona con las aguas canarias. Desde el Gobierno de Canarias aseguraron que iban a vigilar la situación y estar "muy atentos" a cualquier movimiento que se realice desde Marruecos, y que cualquier cambios tiene que hacerse respetando las resoluciones de las Naciones Unidas y la legalidad internacional. Además, este anuncio no ha llegado por sorpresa, ya que hace meses unos pescadores de Lanzarote alertaron que en el control electrónico de capturas, una zona de pesca que pertenece a las islas canarias aparecía como costa marroquí.

Esta no es la primera vez que el Gobierno de España se ve involucrado en un conflicto con Marruecos. El pasado mes de mayo Ceuta sufrió la entrada ilegal de inmigrantes procedentes de Marruecos debido a que España permitió la entrada de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, para tratarle una enfermedad. Esto generó una gran polémica en la sociedad porque las autoridades permitieron la entrada ilegal de Ghali, pero también desató la llegada de más de 8.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos. El Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que se realizó por razones humanitarias, mientras que Marruecos vio esto como una provocación y anunció consecuencias.





