La mujer hallada muerta con signos de violencia este jueves en Motril (Granada) tenía 51 años y fue localizada en el interior de una caravana ubicada en un cortijo de la localidad costera, han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Granada.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte violenta de esta mujer, a la que se le está practicando la autopsia, que determinará las causas del fallecimiento.

De momento no hay detenidos, han indicado este viernes a EFE fuentes policiales, que no pueden afirmar aún si se trata o no de un caso de violencia machista.

El cuerpo sin vida fue hallado sobre las 19:30 horas de ayer jueves en un cortijo de la localidad granadina. Se encontraba al parecer en el interior de una caravana ubicada en la finca.