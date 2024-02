Moreno reivindica el "liderazgo" de Andalucía y pide "defender la igualdad entre españoles sin privilegios para nadie"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este miércoles en la conmemoración del 28-F el "liderazgo sin arrogancia" de la comunidad y ha convocado a los andaluces a "dar la mejor imagen dentro y fuera de nuestra tierra", a "exigir el mismo trato para Andalucía que para los demás" y a "defender la igualdad entre españoles sin privilegios para nadie".

Este ha sido el mensaje central de Moreno en el acto institucional de entrega de los títulos de Hijo Predilecto y las Medallas de Andalucía, donde ha recibido el mayor aplauso de los participantes al recordar a los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto gaditano de Barbate.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha aludido a la sequía como la "gran pandemia actual ante la que ciudadanos, gobiernos, empresas e instituciones tenemos que abrir los ojos y actuar en consecuencia sin descanso y juntos" para reivindicar a continuación la capacidad de su gobierno para "dialogar y llegar a acuerdos como acabamos de hacer para proteger Doñana, y como estamos haciendo para garantizar el agua".

"ANDALUCÍA ESTÁ POR ENCIMA DE IDEOLOGÍAS Y SIGLAS POLÍTICAS"

"Habrá quien lo critique y lo respeto. Pero os aseguro que me sentaré y me pondré de acuerdo con quien me tenga que poner para proteger el bienestar, el futuro y el interés general de los andaluces. Porque Andalucía está por encima de todas las ideologías y de cualquier sigla política", ha proclamado Moreno, antes de presumir de que Andalucía "alcanza hoy récords impensables" que le han permitido, por ejemplo, "superar en número de empresas activas a Madrid, que es la locomotora económica de España".

Moreno ha defendido que "Andalucía es el clamor por la igualdad que expresamos juntos el primer 28F y hoy sigue siendo necesario, tener la dignidad de no ser menos que nadie y contribuir a que funcione la democracia, desde la pluralidad y lejos de sectarismos, que no tienen cabida en nuestra forma de entender la vida".

"Nosotros, los andaluces, somos y vamos a seguir siendo líderes en eso, como en tantas otras cosas importantes. Sin arrogancia. Porque no hablo de los liderazgos que se reflejan en las estadísticas sino de los que se reflejan en la vida. Los que demuestran, no lo que tienes, sino lo que eres. Lo que no te pueden quitar", ha añadido.

((HABRÁ AMPLIACIÓN)))