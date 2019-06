Moreno dice que las negociaciones para los pactos municipales en Andalucía van "razonablemente bien"

El presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado este viernes que las negociaciones con el resto de formaciones para la gobernabilidad de los ayuntamientos tras las elecciones municipales del 26 de mayo van "razonablemente bien" y que confía en lograr acuerdos "satisfactorios, principalmente para los vecinos".

A preguntas de los periodistas en Sevilla durante su participación en un homenaje que se tributa a los donantes de sangre de la provincia, Moreno ha dicho que está pendiente de las últimas negociaciones y que está habiendo "mucho diálogo" con todos los partidos pero especialmente con Ciudadanos (Cs), "nuestro socio preferente".

Preguntado sobre la situación de las negociaciones en las capitales de Granada y Jáen, donde el PSOE es la fuerza más votada pero el PP podría gobernar a través de pactos con Cs y Vox, el líder de los 'populares' andaluces ha indicado que aún no se han cerrado acuerdos en estos ayuntamientos.

El PP-A y Cs anunciaron este jueves un acuerdo de gobernabilidad "para un importante número de municipios andaluces" donde estas dos formaciones pueden formar gobierno tras las elecciones locales, si bien no especificaron de qué instituciones se trata salvo en el caso de la Diputación de Málaga, donde el partido naranja entrará a forma parte del gobierno de esta institución.

Fuentes de las negociaciones han indicado a Europa Press que los acuerdos han avanzado en las comisiones de negociación regionales y que ahora se han trasladado a los partidos a nivel provincial y local en las diferentes ciudades andaluzas donde podrían sumar PP-A y Cs para que se pronuncien al respecto.

Así, en lo relativo a las capitales en liza, como es el caso de Granada y Jaén, fuentes del partido naranja han reconocido las dificultades que se están produciendo para llegar a un entendimiento, mientras desde el PP-A se muestran optimistas respecto a la posibilidad de lograr dichas alcaldías.

No obstante, los 'populares' son conscientes de que "no es fácil" cerrar el acuerdo en estas dos ciudades donde, además, el PSOE es la fuerza más votada e intenta "por todos los medios" que el PP no se alce con cinco de las ocho alcaldías de las capitales de provincia.

Y es que la suma de fuerzas de PP y Cs garantizaría a los 'populares' las alcaldías de capitales como Málaga, Almería y Córdoba, donde Vox ha anunciado su abstención para la investidura de José María Bellido, mientras que precisaría el apoyo de la formación de Santiago Abascal para gobernar en Granada y Jaén.

Además, los socialistas tienen garantizada las alcaldías de Huelva --con mayoría absoluta-- y Sevilla, mientras que Cádiz seguirá en manos de José María González 'Kichi' para Adelante.