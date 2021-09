Moreno defiende su plan de "simplificar" entes instrumentales "sin revancha" y Vox urge a "echar a enchufados" del PSOE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reafirmado este jueves el "compromiso de regeneración y transparencia" del gobierno de PP y Ciudadanos (Cs) que lidera, y su plan para "simplificar" los entes instrumentales pero "sin revanchas ni 'vendettas'", después de que el portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, le haya urgido a liquidar "cuanto antes la administración paralela" y a "echar" de ella a "enchufados" del PSOE.

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, en la que el portavoz de Vox ha preguntado al presidente de la Junta por las medidas que piense tomar tras publicarse a finales de julio las auditorías independientes que el Gobierno de Moreno encargó sobre 54 entidades instrumentales de la administración autonómica.

El portavoz de Vox ha aprovechado su primera intervención para reivindicar el papel de los "400.000 valientes" que votaron a su formación en el "cambio político histórico" que se pudo dar en Andalucía tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018, que permitieron la conformación de un gobierno de PP y Cs con el apoyo de Vox a la investidura de Moreno para "acabar con 40 años de régimen socialista".

Manuel Gavira ha sostenido que ese cambio fue posible porque "los andaluces estaban hartos de la tela de araña" que, en su opinión, había tejido la administración socialista, y de ver cómo "se enchufaba a cualquiera que tuviera que ver con el PSOE".

Tras subrayar que "muchos andaluces se acostaron" aquel 2 de diciembre "pensando que por fin el cambio iba a llegar a Andalucía", el portavoz de Vox ha sentenciado que "seguimos estando ante una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar", y por eso su grupo llegó a un acuerdo con el PP "para acabar con el gasto superfluo y levantar las alfombras que habían tapado chiringuitos", pero ha lamentado que "ese esfuerzo de Vox por priorizar Andalucía y el cambio" en esta comunidad, por "intentar eliminar el lastre que pesa" sobre ella, "se ha topado" con la "voluntad inicial" de Moreno de "que todo siga más o menos igual".

VOX RECHAZA UN SIMPLE "RECAMBIO" EN LA JUNTA

"Estamos en el momento de decir qué se hace", ha aseverado el portavoz de Vox antes de advertir de que a su partido "no le vale con echar a los socialistas, bajar los impuestos y poco más", porque eso "es un recambio, y para eso no va a poder contar con nosotros", según le ha avisado a Moreno antes de reclamarle "cuanto antes" tanto "el fin de la administración paralela" como "que se eche a los enchufados y que se acabe con todo el gasto superfluo que soporta la Junta".

El presidente de la Junta le ha respondido indicando que coincide con Gavira en que el 2 de diciembre de 2018 "se produjo un cambio histórico en Andalucía, la única comunidad autónoma de España donde no había existido la alternancia política" por un "monopolio de poder" del PSOE, y que el cambio se produjo por "el cansancio y hastío de una parte de la población que decidió que ya no podía aguantar más, que había demasiada oscuridad en la administración andaluza".

En esa línea, Moreno ha rechazado que Vox "hable de recambio" y no de cambio, y al respecto ha defendido que ahora sí se entra en la función pública de la administración andaluza "por mérito y capacidad", no como en los años de gobiernos socialistas, y eso "es un cambio notable", según ha reivindicado.

MORENO DEFIENDE SU "FIRME COMPROMISO DE REGENERACIÓN Y TRANSPARENCIA"

Moreno ha señalado que desde que su gobierno tomó posesión tiene "un firme compromiso en regeneración, racionalización y transparencia" para la "administración de todos los andaluces", y ha detallado las iniciativas tomadas desde el primer Consejo de Gobierno de PP y Cs enero de 2019 en torno al sector instrumental, comenzando por las auditorías encargadas entonces a la Intervención General de la Junta para doce agencias públicas.

El presidente ha puesto de relieve las auditorías encargadas sobre 54 entes instrumentales cuyos resultados se dieron a conocer el pasado mes de julio, y ha defendido que "ninguna administración pública ha hecho un ejercicio tan intenso de evaluación para ver como están sus órganos instrumentales".

Tras ello, ha expresado su "sorpresa" por el rechazo de Vox a la comisión de estudio sobre el resultado de las auditorías que planteaban crear en el Parlamento los grupos de PP y Cs para que hubiera "luz y taquígrafos y que todos los ciudadanos conozcan qué se ha hecho y se va a hacer", y ha criticado que desde Vox "la bloquearon y se alinearon una vez más con la izquierda".

"Sumar los votos de Vox a los de Podemos y el PSOE no es una buena iniciativa", ha advertido Moreno a Gavira, a quien ha recordado además que su gobierno trabaja en "un plan de simplificación y mejora del sector instrumental sin revanchas ni 'vendettas'", para "velar por el interés general de todos los andaluces".

Gavira ha replicado a Moreno que los de Vox no se alinean "con los socialistas". "No nos metemos en el cuarto oscuro y acordamos cómo fastidiarles a ustedes", ha añadido al presidente, al que ha pedido que "no intente engañar", así como le ha advertido de que, "como no empiece a desmantelar las estructuras creadas por los socialistas de inmediato, pronto se empezará a decir que ahora los chiringuitos son del Partido Popular".

"Vox no ha venido a ver cómo se mantienen todas las estructuras de un régimen corrupto y clientelar. Hay poco que hablar, salvo que hablemos sobre cómo vamos a resolver la administración paralela y poner en la calle a todos los enchufados del PSOE", ha continuado diciendo Gavira.

Ha añadido que "tenemos poco que hablar de Presupuestos si no es para decirnos que ha cumplido los acuerdos firmados. Y si no está dispuesto a cumplir su palabra, pida a Juan Espadas --secretario general del PSOE-A-- que se los apruebe. Quizá sea ese el pago para no hablar de los trapicheos del candidato socialista", ha zanjado Gavira.

"ANTES DE VOX EXISTÍAN MÁS COSAS EN LA VIDA"

Moreno le ha respondido que "antes de Vox existían más cosas en la vida", y ha reivindicado que fue "el grupo parlamentario popular quien investigó, denunció y llevó a los tribunales en absoluta soledad" el caso de los ERE. "Ahí nos gastamos muchos recursos públicos y nos partieron la cara muchas veces, pero conseguimos que la verdad de muchas causas sea hoy conocida por los andaluces para que jamás vuelva a pasar lo que sucedió en los años oscuros del socialismo en Andalucía", ha añadido el también presidente del PP-A.

En esa línea, ha pedido al portavoz de Vox "respeto a la trayectoria" del PP y a sus votantes, tras lo que ha reconocido que las auditorías sobre el sector instrumental han desvelado "graves deficiencias en la gestión" de los entes analizados, así como "irregularidades" y "pérdidas millonarias por parte de muchas empresas públicas".

El presidente ha insistido en que su gobierno ha tomado "la decisión firme de simplificar todos los órganos instrumentales, generar transparencia" y normas "para que jamás vuelva a suceder" lo ocurrido en años de gobiernos socialistas, y ha concluido apuntando que cree que "estamos cumpliendo la palabra dada", y animando a Vox a trasladarle propuestas "si quiere incrementar el ritmo" de la simplificación de entes instrumentales.