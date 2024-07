Morant defiende que "nadie está por encima de la ley, tampoco el juez Peinado" que lleva el 'caso Begoña'

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido que "no hay caso" en relación con la investigación en la que está inmersa Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, y ha recalcado que en España "nadie está encima de la ley", ni siquiera el juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado.

"Se ha construido una causa a base de bulos que han sido judicializados a través de entidades del entorno de la derecha y de la extrema derecha para, en definitiva, tener algo contra un gobierno legítimo" elegido hace justo un año en las urnas, ha sostenido Morant en declaraciones a la prensa en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

La ministra ha incidido que ella no es "la única" que cree que se trata de "la construcción de un caso donde no lo hay": "la Fiscalía ha dicho que no hay caso, la UCO ha dicho que no hay caso, no hay ninguna prueba, no hay ningún indicio que sustente esta investigación prospectiva".

En este sentido, ha subrayado que la ley tampoco contempla "perseguir o investigar a alguien simplemente por el hecho de ser alguien, en este caso de ser la mujer del presidente del Gobierno, y además con la consecuencia esperada de hacer pasar al presidente del Gobierno por tener que ir a declarar".

Así las cosas, Morant, que ha dicho que cree en la justicia y considera que "hará justicia", ha dejado claro que "nadie en este país está por encima de la ley, tampoco el juez Peinado", quien el próximo martes de desplazará al Palacio de la Moncloa para tomar declaración a Sánchez.