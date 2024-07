Morant asegura que en el PSPV están "preparados" por si Mazón adelanta las elecciones

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha asegurado este viernes que en su partido están "preparados" ante la posibilidad de que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, del PPCV, decida adelantar las elecciones autonómicas.

En declaraciones a los periodistas en la Subdelegación del Gobierno en Alicante tras una reunión sobre la coordinación de los organismos científicos en emergencias de Protección Civil, Morant ha exigido a Mazón que, una vez que Vox ha salido del Consell, "expulse" al partido de Santiago Abascal "del resto de instituciones", en referencia a los ayuntamientos.

La líder de los socialistas ha subrayado que "Mazón ha sido abandonado por Vox, no al revés", y ha recordado que desde un primer momento el PSPV-PSOE instó tanto al PP de Alberto Núñez Feijóo como al PPCV de Mazón "que no metiera a la ultraderecha en las instituciones" al ser "una mala noticia y una anomalía que no ocurre en el resto de Europa".

En este sentido, ha apuntado que en la nueva Comisión Europea ha habido un acuerdo para un "cordón sanitario a la extrema derecha" y ha añadido que la "anomalía" en el continente "es el PP de España y el PP de la Comunitat Valenciana".

"Mazón fue el primer dirigente del PP, tras resultados de las elecciones (autonómicas) de hace un año que metió a la ultraderecha a instituciones", ha repetido Morant, quien cree que la marcha de Vox del Consell ha supuesto "un abandono casi amoroso porque (Mazón) estaba muy a gusto gobernando con la ultraderecha".

Morant ha pedido "que abandone él a la ultraderecha, que la expulse de los municipios donde todavía gobiernan juntos y, sobre todo, que abandone las políticas ultra que aplica el Consell, antes de PP y Vox y ahora solo PP", por ejemplo, "que derogue la mal llegada Ley de Concordia, que blanquea el Franquismo, que aprobó junto con Vox y ahora tiene oportunidad de derogar si quiere abandonar la hoja de ruta ultra".

En Alicante, la ministra se ha reunido con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé; el subdelegado en Alicante, Juan Antonio Nieves, la directora General de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, y la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloísa del Pino, en la Subdelegación del Gobierno en Alicante, para analizar la coordinación ante episodios de emergencias.