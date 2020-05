Montserrat anuncia que el PP denunciará la derogación de la reforma laboral ante la Comisión Europea

El Partido Popular ha anunciado por boca de su portavoz en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, que denunciará ante la Comisión Europea el pacto del Gobierno con EH Bildu para derogar, al menos parcialmente, la reforma laboral de 2012.

La eurodiputada catalana escribió este miércoles por la noche en su cuenta de Twitter que la reforma aprobada por su partido "permitió crear millones de empleos y fue respaldada por la UE". Montserrat ha añadido que "derogarla es una irresponsabilidad que mandará a millones de españoles al paro" y "un golpe para la economía".

Otros líderes del PP han criticado duramente el acuerdo alcanzado entre los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, con EH Bildu para facilitar la aprobación del estado de alarma y por el que el Ejecutivo se compromete a derogar la reforma laboral. Un acuerdo que se hace, ha denunciado el líder popular, Pablo Casado, a cambio de derogar la reforma laboral "que ha creado 3 millones de empleos y que ampara los ERTE para 4 millones de familias". "España no merece este presidente", ha criticado en redes sociales.

En esta misma línea, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha lamentado que Ciudadanos haya podido "apoyar esta tramposa y lesiva prórroga".

También el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado a Pedro Sánchez de hacer un "pacto oculto" con Bildu para prorrogar el estado de alarma. "Sánchez en campaña mintió a los españoles y ahora a sus socios. No sabemos quien le apoyará en la siguiente prórroga", ha avisado.

Quien quiere pactos de Estado no entrega Navarra a Bildu, en una investidura no se apoya en ellos y no hace un pacto oculto para prorrogar un estado de alarma.

