Montero pregunta al PP si no va a haber más cambios que el de la sede

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha preguntado al PP que si considera que el cambio de sede es suficiente para variar la percepción de los ciudadanos con ese partido y les ha aconsejado que mejor den un giro a su política y dejen de difamar y ayuden a la reconstrucción tras la pandemia.

Respondía así en el Pleno del Congreso a la diputada del PP Carolina España sobre si iba a dimitir si es investigada por el caso Isofotón por la Fiscalía Anticorrupción.

La ministra ha insistido en que, "a pesar de que los ciudadanos les dicen que no van bien, fundamentan su política en las injurias, las mentiras y la difamación", lo que "debilita el PP y fortalece a la extrema derecha".

Carolina España ha dicho que la Fiscalía señala que hubo "negligencia grave" en Isofotón y "usted estuvo allí", ya que formaba parte de la Junta de Andalucía que distribuyó las ayudas, por lo que le ha preguntado si se ve legitimada para continuar como ministra de Hacienda.

Montero ha considerado que "la provocación no va a solucionar los problemas del PP, ni con difamaciones, mentiras y falsas sospechas" y que "con esa estrategia los ciudadanos van a seguir identificando al PP como un partido perdedor".

"Se cree que es serio un cambio de sede -ha preguntado-, que eso es lo que esperan los ciudadanos" y ha indicado que "no pueden ocultar sus problemas" y les ha aconsejado que "intenten aportar, arrimar el hombro y dejar de mentir" en estos momentos de crisis económica y social.

Otros dos miembros del Gobierno, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, también han sido preguntados por sendos diputados del PP por sus relaciones con esa empresa malagueña.

Juan Diego Requena quería saber por qué Ribera "oculta en su currículum oficial su vinculación profesional con Isofotón", que ha calificado de "fracaso", ya que "dejó tirados a 700 trabajadores" y "propuso" que la empresa se trasladara a un paraíso fiscal.

Ha recordado que fue directora adjunta al presidente y que conocía que no se iban a devolver los préstamos.

La vicepresidenta le ha reprochado su "lista de mentiras, infamias y difamaciones sin pruebas" y le ha pedido que la próxima vez "venga con informes" y que se tome "en serio su trabajo".

Además, la diputada Milagros Marcos se interesó por si Planas participó directamente en la concesión de "subvenciones ilegales" a Isofotón como consejero de la Junta, a lo que el ministro ha contestado con un escueto "no".

La diputada ha señalado que se permitió conceder 80 millones de euros a la empresa y que, "acto seguido, fichó a Ribera" cuando era una empresa en quiebra.

Ha dejado caer que el "abandono" del ministro por los agricultores y ganaderos "tiene que ver con que está ocupado en sus asuntos judiciales".

Planas, que ha asegurado que el compromiso con el sector es "total", le ha dado cifras de las ayudas logradas, "de las que no se enteran" porque están "más cómodos en intentar difamar y calumniar a todo el Gobierno y a los que no están de acuerdo con ustedes y, electoralmente, muy bien no les ha ido al respecto".

La empresa malagueña Isofotón, nacida en 1981 y especializada en la fabricación de sistemas de aprovechamiento solar, acabó en concurso de acreedores y cerró sus puertas después de más de treinta años de actividad y de haber llegado a exportar en la primera década de los años 2000 un 40 % de su producción a Alemania.

Ahora un juzgado de Sevilla investiga los procedimientos en la concesión de 80 millones de ayudas públicas entre 2005 y 2012 que recibió la compañía y ha citado como investigados a ex altos cargos de la Junta de Andalucía de la etapa socialista.