Monedero recrimina a Díaz Ayuso su gestión y las redes le responden así: "Y por esto no os vota nadie"

El coronavirus copa la actualidad del país en todo momento. Desde principios de año y en especial a partir de marzo, todo gira en torno al COVID-19. Incluida la política y sus representantes, que son observados todavía con más minuciosidad debido a la pandemia. Lo cual significa que las opiniones sobre la gestión de los dirigentes están a la orden del día. Tanto para lo bueno como para lo malo.

Y, por supuesto, tanto fuera como dentro de la propia política. Los ‘dardos’ entre representantes ya estaban instaurados antes, pero el virus los ha acrecentado aún más. Sobre todo, en los casos más preocupantes según los datos. Como puede ser el de Madrid.

Monedero critica la gestión de Díaz Ayuso y las redes le responden así

Al empeorar de nuevo la situación en la capital española, algunos no lo han dudado a la hora de buscar culpables y señalan a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Es el caso de Juan Carlos Monedero, que no para de usar las redes sociales para compartir sus opiniones más polémicas.

El fundador de Podemos ha compartido este viernes un mensaje en el que se muestra muy crítico con la actuación de Ayuso. “Ayuso dice a los trabajadores de los barrios más humildes que se queden en casa y que se mueran de hambre mientras no cierra prostíbulos o permite corridas de toros, aunque al final se eche atrás por la presión social. Como madrileño, su gestión me produce un profundo bochorno”, ha escrito junto a un vídeo en el que hace una reflexión parecida en ‘El programa del verano’.

Ayuso dice a los trabajadores de los barrios más humildes que se queden en casa y que se mueran de hambre mientras no cierra prostíbulos o permite corridas de toros, aunque al final se eche atrás por la presión social.



Como madrileño, su gestión me produce un profundo bochorno. pic.twitter.com/cxUsRU9nnQ — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) August 28, 2020

Publicar este tuit le ha supuesto a Monedero recibir una mayoría de comentarios opuestos al suyo. “¿Y los 50.000 muertos que nos deja su Gobierno le produce un profundo bochorno? ¿Y la ruina de empresarios y pérdida de empleos? ¿Y permitir que entren ilegales contagiados que son un peligro para la salud de los ciudadanos? ¿Y que el Gobierno se lave las manos ante la pandemia?”, le ha preguntado un tuitero.

Y los 50.000 muertos que nos deja su gobierno le produce un profundo bochorno?

Y la ruina de empresarios y pérdida de empleos?

Y permitir que entren ilegales contagiados que son un peligro para la salud de los ciudadanos?

Y que el gobierno se lave las manos ante la pandemia? — Mila (@Mila87723614) August 28, 2020

“No voy a alabar la gestión de Ayuso. No me gusta, ni la comparto, pero si alguien produce un profundo bochorno eres tú, camarada. ¿Ya has cobrado tu salario? ¿Cuánto has cobrado? Y esa renta mínima vital, ¿para cuándo? ¿Cuántas veces es tu salario (o al revés)? Eres humo”, ha recriminado otro usuario a Monedero.

No voy a alabar la gestion de Ayuso. No me gusta, ni la comparto, pero si alguien produce un profundo bochorno eres tu, camarada. Ya has cobrado tu salario? Cuanto has cobrado? Y esa renta minima vital, para cuando? Cuantas veces es tu salario (o al reves)? Eres humo. — Miguel Garcia Cuesta (@Garcia_Cuesta) August 28, 2020

“Y por esto no os vota nadie”, ha sido otra de las reflexiones rotundas que pueden encontrarse entre las contestaciones que ha recibido Monedero tras cargar contra Díaz Ayuso.