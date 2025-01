La Mesa del Congreso aplaza su decisión sobre la cuestión de confianza que Junts exige a Sánchez

La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido aplazar su decisión sobre si admite a trámite la proposición no de ley de Junts que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza. La Mesa ha optado por seguir analizando la petición de los independentistas catalanes. Es la segunda vez que decide aplazar la decisión como ya hiciera el pasado mes de diciembre.

En aquel momento la mayoría de la Mesa formada por PSOE y Sumar consideró que el asunto, por su naturaleza, podía generar doctrina y pospuso su pronunciamiento sobre la iniciativa.

El Gobierno, que ve injustificada la proposición no de ley de Junts, ya ha adelantado que prevé que la Mesa del Congreso no la tramite y dijo asumir las consecuencias de esa decisión como podría ser la negativa de la formación de Carles Puigdemont a negociar los presupuestos.

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha advertido de que lo que ocurra en la Mesa con la cuestión de confianza "no es inocuo", y ha apuntado que, si no se tramita, Junts deberá "tomar decisiones que no le gustarán al PSOE".

sin presupuestos

Pedro Sánchez es consciente de lo que supone rechazar someterse a la cuestión de confianza, ya que Puigdemont se negara a negociar los presupuestos. Esto conllevaría que las cuentas públicas volverían a prorrogarse por lo que en el entorno presidencial ya se están centrando en los PGE de 2026, como adelanta el jefe de Política de COPE, Ricardo Rodríguez.

Ricardo Rodríguez, jefe de Política Cadena COPE Sánchez no quiere pasar la línea roja de la cuestion de confianza que exige Junts

Para Sánchez esa cesión es una línea roja, como ha afirmado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

"Una cuestión de confianza es una prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno y que, por tanto, la Mesa del Parlamento no podemos tramitar. Le corresponde a Junts saber exactamente qué es lo que quiere. El apoyo nunca ha sido incondicional", asegura.

Pese a lo que parece inevitable, La Moncloa y Ferraz con Félix Bolaños y Santos Cerdán al frente han apurado la negociación con Junts para evitar una ruptura.