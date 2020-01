Miguel Carcaño, con la mitad de su condena cumplida, podría salir de prisión en 2030

Este viernes se han cumplido 11 años desde la desaparición de Marta del Castillo. Los mismo años que lleva Miguel Carcaño en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Manzanares (Ciudad Real), primero como preso preventivo y luego como condenado, hasta que el Tribunal Supremo dictó su sentencia de 21 años y 3 meses de cárcel como asesino confeso, ya que no aún no ha aparecido el cuerpo de la joven.

Carcaño ha solicitado varios permisos penitenciarios pero ninguno ha sido concedido, según publicó EFE y confirmó con las Instituciones Penitenciarias. Las condiciones para poder tener esos permisos es haber cumplido una cuarta parte de la condena, un plazo que el asesino confeso ya ha superado, y los informes de los profesionales que valoren la conducta del preso. Según Europa Press, los informes de la Junta de Tratamiento de la prisión no eran favorables y el Juez de Vigilancia Penitenciaria denegó la autorización.

Otro de los requisitos a tener en cuenta es el arrepentimiento del delito cometido. Una condición que no se cumple en este caso porque 11 años después no ha confesado el lugar donde está su cadáver. Incluso el padre de Marta del Castillo ha ido varias veces a visitarlo a Herrera de la Mancha y le ha pedido que le diga donde estaba su hija, incluso le ofreció una recompensa económica. Pero, según declaraciones del abuelo de la desaparecida, José Antonio Casanueva, Carcaño “dijo que no le compensaba y sino le compensaba es porque alguien le da más”, según publicaba ABC.

El 8 de mayo de 2030 es el día que saldría Miguel Carcaño de prisión. Su abogada apuntó que “con toda probabilidad Carcaño cumplirá la condena íntegra y sin lograr ningún permiso hasta que esté muy próxima su excarcelación”, publicaba el Diario de Sevilla.

La sentencia del Tribunal Supremo fijó una indemnización de 360.000 euros para los padres de Marta. Una indemnización que Carcaño propuso pagar con 20 euros diarios pero que la familia de Marta del Castillo se opuso porque no querían que con “ese pago simbólico” pudiera conseguir permisos penitenciarios. El abuelo de Marta dijo que no querían “disfrutar del dinero de nadie sino que nos digan donde se encuentra el cuerpo de Marta para cerrar este capitulo tanto doloroso”, explicó José Antonio Casanueva.