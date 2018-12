Miembros del PP rechazaron la oferta de cenar con Mendía y Otegui

Amaya Fernández cuenta cómo ella y el propio Alfonso Alonso recibieron la propuesta de "El Diario Vasco" de posar junto a Otegi, Mendia, Ortuzar y Martínez.

La secretaria general del PP del País Vasco, Amaya Fernández, ha escrito una carta al diario ABC explicando por qué no sale en la imagen.

Dfernández quiere aclara que no salieron en la foto porque no quisieron y que es cierto el artículo de Jon Juaristi en el que asegura que fue el resto de partidos quienes se negaron a retratarse con ellos. "De hecho, el propio Diario Vasco, en el texto del reportaje, anunció que el PP vasco se había negado a participar".

"Al PP vasco se le propuso participar en el citado reportaje de Navidad junto a PNV, Bildu, Podemos, PSE, y el PP vasco se negó rotundamente porque eso hubiese supuesto contribuir a blanquear la imagen de los herederos de ETA", sostiene.

La número dos de Alfonso Alonso afirma que dijeron no a El Diario Vasco días antes de que varios miembros del PP vasco, incluida ella, "fuésemos insultados e increpados por decenas de radicales en Bilbao mientras denunciábamos en plena calle el homenaje que estaban brindando a una ex jefa de ETA".

Y concluye: "Tanto cuando me planté en la calle para denunciar in situ homenajes a etarras en Andoain, Durango o Bilbao como cuando denuncio sistemáticamente cualquier afrenta a la dignidad de las víctimas del terrorismo y al Estado de derecho, defiendo los mismos principios que defendí al negarme a participar en una cena junto con la izquierda abertzale, principios irrenunciables que no deberían ser cuestionados injustamente".