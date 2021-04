La Mesa del Parlament catalán tramita la renuncia de Cuevillas pero todavía no hay fecha para sustituirlo

La Mesa del Parlament ha tramitado este miércoles la renuncia del diputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas a su cargo de secretario segundo del órgano rector de la Cámara, pero todavía no se ha fijado una fecha para elegir a su sustituto.

Fuentes parlamentarias han explicado que la renuncia se ha tramitado en la reunión de la Mesa de este miércoles, pero que no se ha abordado cuando debe celebrarse el pleno para escoger quien lo sustituirá.

Cuevillas, que ya no ha participado en la reunión de este miércoles, abandona el cargo después de la polémica provocada por sus declaraciones en las que cuestionaba la admisión a trámite de propuestas de resolución contra la monarquía y a favor de la autodeterminación para evitar que los miembros de la Mesa queden inhabilitados.

De momento se han planteado dos candidatos para ocupar su cargo: Junts y la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, proponen a la diputada de su formación Aurora Madaula, mientras que los comuns han planteado que lo sea su diputado Lucas Ferro.

Ninguno de los dos cuenta ahora mismo con los apoyos necesarios y ERC puede acabar decantando la balanza, ya que este mismo miércoles el diputado republicano y expresidente del Parlament Roger Torrent ha condicionado su voto a favor de que Madaula sustituya a Cuevillas a que Junts facilite la investidura del candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès.

La elección de un miembro de la Mesa se hace en un pleno en el que están presentes todos los diputados, ya que todos depositan en una urna el voto con el candidato para ocupar el cargo, y esto se podría hacer aprovechando un eventual pleno de investidura para elegir al presidente de la Generalitat --en esta sesión siempre están todos los diputados-- o en un pleno ordinario, aunque desde la pandemia se han celebrado de manera reducida con un número limitado de parlamentarios.

CONTROL AL GOVERN

En la Junta de Portavoces, que se ha celebrado tras la Mesa del Parlament, Vox ha pedido que se celebre una sesión de control al Govern, Cs ha reclamado que se forme la comisión sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), y hay grupos que han presentado propuestas de resolución y han pedido comparecencias de consellers en comisiones.

Estas peticiones no podrán llevarse a cabo porque las comisiones legislativas no se pueden constituir hasta que no haya Govern, y los grupos aún deben ponerse de acuerdo sobre cuántos diputados de cada partido las formarán.

Aunque todavía no haya nuevo Govern, sí que se podría celebrar un pleno donde los miembros del Ejecutivo en funciones podrían comparecer para informar sobre la situación del coronavirus, algo que antes de las elecciones se hacía en la Diputación Permanente, pero ahora llevan unos meses sin que el Govern se someta al control parlamentario.