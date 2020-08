El mensaje de Ayuso sobre Enrique Ponce: "Una vida entera se puede desmoronar en poco tiempo"

Todos sabemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, siempre se ha caracterizado por no morderse la lengua. Pregunten lo que le pregunten, Ayuso siempre tiene una opinión que compartir, ya sea dentro del marco político como en los asuntos de más actualidad, que muy lejos quedan de su actividad.

Así ha quedado demostrado, una vez más, tras una entrevista de Salvador Sostres en ABC, en la que Ayuso ha compartido su opinión sobre los asuntos de actualidad. Entre ellos, por la polémica sobre Enrique Ponce.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha lanzado un claro mensaje en favor de Paloma Cuevas, sin llegar a mencionar a ninguno de los implicados en ningún momento, y en contra del torero y su nueva pareja, Ana Soria.

“Con todo lo que he pasado: incendios, inundaciones, persecuciones, y encima la pandemia, ya solo me faltaría llegar a los 50 y que me dejaran por una de 20”, declaró Díaz Ayuso en la entrevista al ser preguntada por el asunto que está ocupando las portadas.

Asimismo ha añadido que “si alguien sonríe, yo sonrío. Ahora, una vida entera se puede desmoronar en poco tiempo y eso da que pensar” y que además, “no hay mejor libertad que vivir con coherencia” ha concluido tajantemente.

Las críticas de Díaz Ayuso a Pedro Sánchez

Otra de las declaraciones que también ha llamado especialmente la atención han sido en las que Ayuso ha comparado en fútbol con la política, llegando a afirmar que “cuando al Barça le va bien, al PSOE le va bien, y al revés. En cambio, el Madrid se pone a ganar Ligas, y el PP empieza a subir. Supongo que no tendrá nada que ver, claro”, ha respondido al ser preguntada por la marcha de Leo Messi y que ha utilizado para lanzar un claro recado al PSOE.

Asimismo, Ayuso ha afirmando contundentemente que “el Gobierno utiliza a Vox para fragmentar al PP. Cuando Sánchez e Iván Redondo se ven arrinconados agitan a Vox, lo mismo que cuando Pablo Iglesias está en apuros ataca a la monarquía”.

Finalmente, ha lamentado que “no se hable bien de Madrid”, ya que “es siempre la más golpeada porque es la capital”, aunque también ha considerado que es “la que resuelve mejor los problemas”, ha concluido.