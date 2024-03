El PP de Melilla afirma que mientras siga cerrada la aduana "no se habrán restablecido las relaciones con Marruecos"

La diputada nacional del PP por Melilla, Sofía Acedo, ha criticado que la aduana comercial de Ceuta y Melilla con Marruecos siga cerrada "a pesar del cambio de posición de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental", hace ya dos años, "y tampoco se haya estrenado la de Ceuta, tal y como acordaron ambos gobiernos en abril de 2022".

"Si permanece cerrada la aduana melillense, el Gobierno no podrá decir que ha restablecido las relaciones en todos los ámbitos con Marruecos", ha asegurado la parlamentaria.

En declaraciones a los periodistas, Acedo ha señalado que en el caso de Melilla "su cierre unilateral por parte de Marruecos en 2018 ha tenido un impacto significativo en la economía de la ciudad, especialmente en Melilla".

La parlamentaria ha subrayado la necesidad de "exigir a Marruecos transparencia sobre los acuerdos alcanzados y su cumplimiento, así como la reciprocidad en el régimen aduanero de viajeros en los pasos fronterizos, garantizando la igualdad de trato para los ciudadanos de ambos países".

En palabras de Acedo, "no se puede aplicar siempre la ley del embudo, lo ancho para Marruecos y lo estrecho para España y que además el gobierno de España sea incapaz de exigirle al reino de Marruecos que respete a Ceuta y a Melilla, porque eso es respetar a España, eso es respetar a Europa, y si no se respeta a Ceuta y a Melilla, no se está respetando a España, ni se está respetando a Europa".

Al respecto, Acedo ha pedido explicaciones a la delegada del Gobierno en Melilla y vocal de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE nacional, Sabrina Moh. "¿Por qué el Partido Socialista vota en el Congreso de los Diputados que no a la reapertura de la aduana comercial ni va a exigir a Marruecos reciprocidad en el régimen de viajeros en la frontera de Ceuta y Melilla?", ha preguntado la diputada popular.

Asimismo, la dirigente popular se ha cuestionado al respeto "¿qué tienen que ocultar? ¿Dónde está el calendario pactado supuestamente con Marruecos, en el que se fijaba una hoja de ruta para la reapertura de la aduana comercial y para el restablecimiento de las relaciones con el reino de Marruecos? ¿Dónde está? ¿Por qué votan en contra?".

Por todo ello, ha recalcado que "desde el PP consideramos que si no se reabre la aduana comercial, si no se recupera el régimen aduanero de viajeros internacionalmente reconocido y como ha existido siempre, el Gobierno no podrá decir que ha restablecido las relaciones en todos los ámbitos con Marruecos".