Mazón urge a Sánchez a aclarar si hay "agenda oculta con el separatismo" y "de qué va"

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha urgido este viernes al jefe en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, a aclarar si tiene una "agenda oculta con el separatismo" y a explicar "de qué va".

Antes de recorrer en el recinto ilicitano Fira Alacant la feria Alicante Gastronómica, que cumple su quinta edición, el jefe del Consell ha afirmado que Sánchez "está fuera de plazo" para ofrecer una "explicación inmediata" en torno a esa "agenda oculta del presidente del Gobierno con el separatismo".

"No quiere contarnos lo que de verdad está negociando. O no se atreve, o no sabe, o no puede, o no quiere... o todo junto", según Mazón, quien cree que los ciudadanos merecen saber "qué se está negociando a la espalda de los españoles".

En todo caso, se ha comprometido a "no dejar de reivindicar lo que le corresponde a la Comunitat Valenciana" y ha agregado que la no investidura de Alberto Núñez Feijóo es una "muy mala noticia" para los ciudadanos valencianos.

Esto es así, ha argumentado, porque el popular "es el único" que se ha comprometido a solucionar algunos de los principales retos de la Comunitat, como son la mejora de la financiación autonómica, donde ha dicho que el candidato del PP, incluso, "ha dado fechas", la falta de agua y el futuro del sector cerámico.

Mazón ha sostenido que con Sánchez va a tocar "pelear por la Constitución, por la convivencia y por lo que en Justicia corresponde a la Comunitat Valenciana", y ha lamentado el papel del líder socialista en la sesión de investidura de Núñez Feijóo, donde "se escondió" para evitar contar "lo que de verdad está negociando" con algunos partidos catalanes.