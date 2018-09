Más de 200 colegios en Valencia no dan "ni una hora de castellano" en Educación Infantil

La portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Mari Carmen Sánchez, ha asegurado este jueves que tienen "datos contrastados" que indican que en más de 200 colegios de las tres provincias valencianas "no se está dando ni una hora de castellano" en Educación Infantil.



Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios, ante los que ha indicado que están terminando de analizar los datos de que disponen, que indican que en esos centros no se está dando ninguna hora en castellano en Infantil, sino que la lengua vehicular sería en un 90% del tiempo el valenciano y el 10% restante el inglés.



Al ser preguntada sobre si tiene constancia de la "desaparición" del castellano en algún ámbito de la Comunitat, ha respondido que sí, sobre todo en la educación, y ha indicado que lo puede "garantizar". "Si eso no es una inmersión encubierta, que vengan y me lo expliquen", ha dicho.