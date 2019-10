Marlaska no teme disturbios por sentencia 'procés' y espera crítica pacífica

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no teme disturbios en Cataluña después de que se conozca la sentencia del 'procés' y ha confiado en que las críticas que pueda haber se exterioricen de forma pacífica.

Marlaska, en conversación informal con los periodistas en la recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, ha rechazado comentar la sentencia del 'procés' que se ha filtrado, pero que aún no se ha publicado.

Ha insistido en que hasta que no se haga oficial no hay sentencia, y que lo demás son filtraciones ante las que no hay que anticiparse.

"Cuando proceda, la conoceremos todos a la vez", ha añadido antes de resaltar que los acusados son quienes tienen derecho a conocer los primeros la sentencia.

Eso cree que es lo que debe ocurrir en un Estado de Derecho y ha invitado a todos, incluidos los medios de comunicación, a tenerlo muy presente.

Marlaska ha confiado en que la sentencia sea acatada y ha insistido en que no teme que pueda haber disturbios en Cataluña.

No obstante, ha subrayado que hay que ser cautelosos y ha confiado en que si hay alguna crítica a la decisión judicial se exprese de forma pacífica porque España es una sociedad muy adulta.

Ha destacado la cooperación existente en todo momento entre los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía, y se ha mostrado seguro de que se va a seguir manteniendo.