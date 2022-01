Mañueco advierte de que elecciones se pierden si se piensa ganar de antemano

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido que la "mejor manera" de perder unas elecciones "es pensar que se han ganado de antemano", por lo que ha animado a su partido a pensar que "no se puede dar nada por ganado".

Durante la presentación en Béjar (Salamanca) de la candidatura del PP a las Cortes de Castilla y León por la provincia salmantina, que él encabeza, ha pedido a los suyos, a "simpatizantes y afiliados", una "movilización sin precedentes" para tener una victoria en las elecciones autonómicas del 13 de febrero próximo "y para tener una mayoría suficiente y poder gobernar en solitario".

Mañueco ha hecho un repaso, durante más de 20 minutos, de todas las propuestas que el PP está planteando durante estas semanas y ha mantenido su línea crítica hacia el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "políticas ineficaces", de "maltratar" y "marginar" a Castilla y León y de estar "con los brazos cruzados" ante los problemas de los españoles.

"En estas elecciones se decide el futuro de Castilla y León, pero también decidimos el papel que queremos tener Castilla y León en España. Hay dos opciones: la del radicalismo y sectarismo de Sánchez y la del futuro del PP de Castilla y León, la de mi gobierno, la de lo que hemos representando en estos últimos meses y lo que queremos representar en el futuro", ha agregado.

En la línea crítica hacia Pedro Sánchez, ha asegurado conocer sus "políticas ineficaces e ineficientes" y ha relatado las afrentas del Gobierno de España hacia la comunidad: "no nos quiso ni nos quiere pagar el IVA a Castilla y León, nos margina con los fondos europeos, también nos desprecia en los Presupuestos Generales del Estado y ahora quiere obligarnos a subir los impuestos".

Frente a esto, Alfonso Fernández Mañueco ha respondido que su Gobierno "no lo va a consentir", por lo que, como ya ha advertido en anteriores mítines, "no se va a reponer el Impuesto de Sucesiones y Donaciones" y también ha sentenciado: "no nos van a obligar a subir el impuesto de la renta".

Además, ha asegurado que "Sánchez no va a castigar más a las personas de Castilla y León" porque ha recordado que esta Comunidad Autónoma se va a "apostar por el blindaje fiscal" y se van a "defender con leyes en las Cortes" autonómicas o "en los tribunales de Justicia para defender la autonomía fiscal".

El candidato a la reelección por el PP también ha explicado que si gobierna se van a destinar para el sector de la agroalimentación 120 millones de euros, para que "siga siendo un sector que cree riqueza, que apueste por el empleo y por la exportación" en Castilla y León, porque ha indicado que van a "defender" a los agricultores y ganaderos de esta tierra, porque "en el momento más duro de la pandemia ellos nos alimentaron" y ahora "nosotros vamos a alimentar y ayudarlos a ellos".