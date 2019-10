Los 'zascas' de Sánchez Dragó contra la exhumación de Franco y los políticos españoles

Fernando Sánchez Dragó aprovechó este miércoles su visita a ‘A Partir de hoy’ (TVE) para dar su opinión sobre dos cuestiones candentes: la exhumación de Franco y el nivel de la actual generación de políticos españoles. Como en muchas ocasiones, las palabras del escritor no tuvieron desperdicio.

“¿Qué hay ahora allí? Lo mismo que antes. Si antes no había nada. Si había huesos, polvo. Si hay algo, si Franco existe, si hay un más allá, estará en el cielo, el infierno, el purgatorio, el éter… Donde hay un muerto no hay nada: hay polvo, hay gusanos”, aseguraba Sánchez Dragó sobre la sepultura del dictador.

“Además de exhumación y de profanación, es una tontería. Porque han conseguido resucitar el símbolo. Nadie hablaba de Franco. Nadie se acordaba de Franco”, añadió más tarde. De hecho, llegó a comparar la vuelta a la actualidad del Caudillo con un episodio histórico desconocido incluso para el presentador del espacio, el exministro Màxim Huerta: “Hablar de Franco era como… ¿Tú sabes quiénes eran los güelfos y los gibelinos? Probablemente no. Eran los dos grandes grupos ideológicos que se disputaban la Florencia de los Médici”.

Para dar carpetazo a sus opiniones sobre la exhumación, Sánchez Dragó reconoció hablar de Pedro Sánchez “diciendo San Sánchez”. “Ha obrado un milagro: ha conseguido resucitar a un muerto. Ahora está todo el país hablando de Franco”, sentenció.

El que también fuera presentador televisivo no pudo morderse la lengua cuando el resto de tertulianos del espacio (Gonzalo Miró, Juanma López Iturriaga, Olga Viza…) le pidieron su valoración sobre la clase política española. “No me gusta hablar mal de nadie”, empezó tímido Sánchez Dragó. Aunque no tardó en soltarse.

“Lo dice todo el mundo: quienes peor imagen tienen en estos momentos en el país son los políticos. Por algo será. Son de una mediocridad espantosa. Yo comparo con los primeros políticos que hubo después de la muerte de Franco. Hicieron cosas que me gustaban, cosas que me disgustaban. Pero estoy hablando de Felipe González, Fraga, Suárez, Calvo Sotelo… Una serie de personas, de derechas o de izquierdas, que tenían un nivel cultural, filosófico, político, personal. ¿Estos de ahora qué son? Gente que no puede ser otra cosa”, aseveró.

La intervención del en su día Premio Planeta terminó con una pequeña crítica hacia los ciudadanos de nuestro país en su conjunto. “Cuando se habla mal de los políticos, de quien había que hablar mal es de los españoles, que son los que han permitido la entronización de esta casta de políticos que tenemos. El deterioro, la entropía, la necrosis de la humanidad es generalizada. Pero claro, la que te toca de cerca es la de tu país”, concluyó.