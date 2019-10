Los socios de Gobierno del PSOE en Baleares firman en Barcelona un manifiesto independentista

Este viernes ERC, JxCat, PDeCAT, CUP, Demòcrates, la Crida Nacional per la República, EH Bildu, BNG, Esquerra Valenciana, República Valenciana, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca han firmado un manifiesto independentista en la Llotja de Mar de Barcelona. De esta forma, se comprometían varios partidos de hasta cinco comunidades autónomas a buscar "soluciones democráticas y estables al conflicto político" que consideran que estos territorios mantienen con el resto del Estado. Por parte de Baleares, han acudido Guillem Balboa (MÉS per Mallorca) y Damià Moll (MÉS per Menorca).

Balboa ha dicho que MÉS per Mallorca "no podía faltar en esta cita con el resto de fuerzas soberanistas" que, como ellos, defienden "la autodeterminación y la superación del Régimen del 78". "Es una buena noticia saber que se dispone de un análisis común, de unos objetivos parecidos con el resto de fuerzas soberanistas", ha remarcado.

Criticas de la oposición balear

El presidente del PP en Baleares, Biel Company, ha criticado este viernes a la presidenta del Govern, Francina Armengol (PSIB), quien considera Company que "no puede seguir un día más gobernando" con MÉS, después de que la formación ecosoberanista haya firmado la 'Declaració de la Llotja de Mar' junto a partidos nacionalistas para defender la autodeterminación y la libertad de los presos soberanistas.

En su cuenta oficial de Twitter, Company ha escrito que si Armengol "quiere ser creíble en su defensa de la Constitución y la unidad de España debe romper sus pactos con los partidos soberanistas". "Tiene que elegir: ¿Constitución o independentismo?", ha planteado.