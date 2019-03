Los soberanistas de Baleares buscan unidos llegar por primera vez al Congreso

ELECCIONES GENERALES

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Ara Eivissa y Esquerra Republicana presentarán una candidatura conjunta al Congreso de los Diputados en las elecciones del 28 de abril para tratar de conseguir, por primera vez, representación de partidos soberanistas de Baleares en la Cámara Baja.,El cabeza de lista de la candidatura, Guillem Balboa, de MÉS per Mallorca, ha subrayado que "desde el mismo momento en que el presidente Sánchez adelantó las elecciones generales" se comenzó a t