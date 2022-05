Los secretos de la comunicación no verbal de Margarita Robles: Segura en el Congreso, nerviosa ante la prensa

En apenas una semana hemos asistido a un auténtico culebrón de espionajes que finalmente se ha saldado con la destitución de la directora del CNI. En la picota Margarita Robles, la ministra de Defensa, que ha pasado de defender y alabar el trabajo dePaz Esteban al frente del CNI, a justificar su salida.

Este cambio de criterio le ha valido a la ministra numerosas críticas entre ellas la de Carlos Herrera que esta misma mañana hablaba de “relato de una indignidad”. "Margarita Robles ha hecho el trabajo sucio, por encargo.(...) Su imagen pública va a quedar siempre marcada (...) Tú no puedes haber hecho la defensa cerrada de Paz Esteban y luego salir a decir que ya no está pero sin explicar el motivo. Y encima, además, con jueguecitos tomándonos por imbéciles con la destitución y la sustitución”, señalaba el comunicador.

Un cambio de actitud que no parece que haya sido demasiado sencillo de gestionar por parte de la titular de Defensa, tal y como evidencia el análisis de sus gestos, posición coporal, mirada o forma de vestir que ha realizado para COPE.es José Luis Martín Ovejero, profesor en Comunicación No Verbal y Oratoria.

La mirada descendente se asocia a culpa y vergüenza

Para su análisis Martín Ovejero ha comprado la comparecencia de la ministra en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados la semana pasada, con la rueda de prensa que ofreció este martes para informar de la destitucion de Paz Esteban y con su intervención en la Sesión de Control al Gobierno de hoy.

ROJO VS BLANCO Y NEGRO

Para José Luis Martín Ovejero lo primero que llama la atención es su forma de vestir, lo que el experto denomina el “canal de la apariencia personal”. “En la comisión del Congreso la podíamos ver de rojo intenso -un color que utiliza bastante- y que refleja fuerza, energía, vida y liderazgo. Es un 'que se me vea que estoy aquí". Sin embargo, en el trago de anunciar la destitución de Esteban, se produjo "un cambio completo”. “Optó por el blanco y negro, ya no quería liderar, ni ser el centro de la miradas, era un 'estoy aquí pero que no se me vea tanto”.









COMO UN OVILLO

La posición corporal también dice mucho de la actitud ante una situación. “En la Comisión del miércoles, Robles se mostraba con el cuerpo inclinado hacia adelante y con los codos expandidos a los lados, lo que refleja seguridad, confianza y dominio de la situación”. Ayer era todo lo contrario, “estaba como un ovillo, encogida, con los brazos entrelazados, lo que denota una falta de seguridad”.









MIRADA HACIA ABAJO

La mirada “descendente” que mostró ayer la ministra de Defensa también merece su análisis. “Le costaba mantenerla mirando directamente a las personas que allí había". Este gesto es significativo ya que "se asocia a culpa, vergüenza y tristeza”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, a 10 de mayo de 2022, en Madrid (España). Durante la comparecencia han abordado la destitución de la presidenta del CNI por parte del Gobierno a raíz del escándalo del espionaje mediante el sistema Pegasus a miembros independentistas y al Gobierno. Asimismo, han señalado que la hasta ahora secretaria de Defensa, Esperanza Casteleiro, será la nueva directora del CNI.









SIN GESTOS



De ayer destaca además “la falta absoluta de gestualidad”. Aunque Margarita Robles no sea una persona que se caracterice por gesticular demasiado, durante la Comisión de Defensa, "contestaba en ocasiones a los parlamentarios haciendo hincapié con el dedo índice”. La cosa cambió cuando tuvo que comunicar la destitución. "Prácticamente no se movió de una postura con brazos cruzados”. El cerebro, aclara Martín Ovejero, ”deja de gesticular cuando se tiene que concentrar y hacer un sobreesfuerzo en lo que tiene que estar contando”.

TRAS EL TRAGO, VUELT A AL ROJO

Lo curioso es que este miércoles para dar explicaciones en la Sesión de Control al Gobierno, Robles ha vuelto a apostar por vestir de rojo. “No es lo mismo tener que informar de una destitución a los periodistas, que le pedirán explicaciones, que tener un rifirrafe político, algo a lo está más acostumbrada".

Ayer lo pasó fatal

Es por ello que en esta ocasión haya dado “una imagen de mayor liderazgo y confianza en sus argumentos, ha estado más confiada y segura, gesticulando más", eso sí, "con algún gesto manipulador sobre el micrófono que sí transmite cierto estrés”.

En conclusión, advierte José Luis Martín Ovejero “ayer lo pasó fatal teniendo que defender en primera persona la destitución de la presidenta del CNI".

