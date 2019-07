Los Reyes comienzan sus vacaciones en Mallorca

De hecho, la Reina no viajaba a Palma de Mallorca con el Rey por un compromiso previo en su agenda oficial y que la llevaba a su añorado Oviedo para asistir a la conferencia inaugural de los cursos de verano de la Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa de Asturias ; además prefería esperar en Madrid a sus hijas de regreso de los Estados Unidos.

La Princesa de Asturias y la infanta Sofía han participado durante todo el mes de julio en un campamento de verano con chicos y chicas de su edad de distintos países, como ya hicieran el año pasado, a la vez que perfeccionaban su inglés. "Ha sido muy divertido. Hemos hecho mucho deporte y hemos conocido niños de otros países", comentaba durante el posado veraniego de 2018 la princesa Leonor.

La web de la Casa Real no comunicaba cuando llegarían los Reyes y sus hijas a la isla ni el día en el que, como es tradición, recibirán a las autoridades baleares ni cuándo realizarán el posado veraniego ante la prensa. Mucho ha tenido que ver la actualidad política nacional y el que Pedro Sánchez no haya conseguido ser investido Presidente del Gobierno, circunstancia que ha mantenido sin cerrar definitivamente la agenda de Felipe Vl antes de las vacaciones estivales.

Los Reyes posan con Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Marivent durante el verano de 2018Casa de S.M. el Rey

Tampoco está claro si el monarca despachará (otra de las costumbres veraniegas) con el Presidente del Gobierno -en fuciones- en Marivent o si lo hará en el Palacio de la Zarzuela como se comenta en los mentideros políticos. Aunque la próxima ronda de consultas de Felipe VI con los grupos parlamentarios no será hasta el mes de septiembre, en torno al día 15, puede que el rey compagine Mallorca, vacaciones privadas y Madrid para estar informado de primera mano de cómo van evolucionando las "no conversaciones" (o puede que nuevas "no negociaciones") entre PSOE y, si no es muy tarde, con Unidas Podemos. De la investidura fallida recibía, este viernes, detalles de primer órden en boca de Pedro Sánchez.

Rey Felipe en las regatas en Palma de Mallorca en 2018Cordon Press

Pese a estos "contratiempos", sí está confirmado que Don Felipe se pondrá al frente del timón del Aifos 500 de la Armada Española en la 38º Copa del Rey Mapfre que va a reunir en la Bahía de Palma desde este lunes 29 de julio y hasta el 3 de agosto a equipos de ocho nacionalidades.

El Rey compite en la clase ClubSwan 50, la misma en la que también va a participar el rey Harald de Noruega a bordo del Fram XVIII, que navega bajo la grímpola del Royal Norwegian Yachtclub. La presencia de ambos monarcas supone "todo un honor, y volver a la vieja tradición de las ediciones en las que competían el Rey Juan Carlos y el Rey Harald” según ha destacado la coordinadora deportiva del Real Club Náutico de Palma, Vivi Mainemare.

Los Reyes permanecerán en Mallorca unos días para, después, dirigirse, como todos los años, a disfrutar de algunas jornadas en familia y en privado, por lo que su destino será un misterio, un "secreto oficial" muy bien guardado.

Durante su estancia en Palma recibirán a las autoridades políticas y representantes de la sociedad de Baleares en el Palacio de la Almudaina.

Los Reyes presiden la recepción para la sociedad Balear en la Almudaina el pasado veranoCordonpress

En esta recepción suele participar la Reina Sofía que es a quien más le gusta pasar los veranos en Mallorca y reunir, para disfrutar del mar y las regatas, a la mayoría de sus nietos. Sin duda la veremos rodeada de la Infanta Elena y los hijos de esta, Felipe Juan Froilan y Victoria Federica, que suelen ocupar una de las casas aledañas al Palacio de Marivent. Menos probable, aunque no está descartado, que también pasen algunos días con su abuela materna los hijos de la infanta Cristina.

La reina Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, la reina Sofía y la infanta Elena de concierto el pasado verano.PPE/Thorton/SIPA

Aun, sin confirmar, seguro que en los próximos días veremos a Doña Letizia acudir al Club Naútico de Palma a recibir a Don Felipe tras un día intenso de regata. Sin duda, los reyes acudirán un año más al concierto de su amigo Jaime Anglada y puede, como en 2018, acompañados no solo de la Princesa de Asturias y la infanta Sofía, también con la reina emérita y la infanta Elena.