Los letrados del Congreso dan por válido el voto de Casero y el PP recurre al Tribunal Constitucional

El diputado del PP Alberto Casero y su grupo parlamentario han presentado sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por el voto erróneo que permitió la convalidación de la reforma laboral, pese a que los letrados del Congreso hayan justificado su validez porque no hubo fallo informático.



En un informe de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, al que ha tenido acceso Efe este viernes, los letrados rechazan que se anule el voto que Casero emitió la semana pasada y además tampoco creen que se dieran las circunstancias necesarias para haber reunido a la Mesa antes de la votación presencial, como solicitaba el PP.



Los letrados señalan que ha habido muchos precedentes de fallos humanos tanto en votos telemáticos como presenciales y subrayan que en cualquier caso la emisión del voto es irrevocable.



El informe deriva de los escritos que presentó el grupo del PP a la Mesa en los que aludía a una "anomalía" surgida del voto de Casero que permitió la convalidación del decreto-ley de reforma de la legislación laboral por la mínima: 175 síes frente a 174 noes.



Los letrados indican que el voto telemático no se puede situar en una posición de ventaja frente a los diputados que votan por el procedimiento ordinario, para quienes no cabe la posibilidad de enmendar una equivocación.



El voto de Casero pues, según los letrados, fue "válidamente emitido y produce plenos efectos", toda vez que el informe de la Dirección Técnica del Congreso previo ya dejó acreditado que "no se produjo un fallo en el sistema" informático ni incidencia alguna.



El 3 de febrero Casero empleó siete minutos para las veinte votaciones que tenía disponibles para hacer entre las 17.20 y las 18.00 horas, ya que el diputado cacereño y exalcalde de Trujillo entró en la intranet a las 17.39 y salió a las 17.46 horas, según especifica el informe técnico.



Pese a los informes del Congreso, el PP recurre mediante su grupo parlamentario y el propio diputado ante el TC porque entiende que quedó vulnerado un derecho fundamental del parlamentario, ya que la reforma laboral quedó aprobada con su voto pero en contra de su voluntad.



En concreto, la portavoz del grupo, Cuca Gamarra, cree que se vulneró el artículo 23.1 de la Constitución, al haberse advertido con carácter previo de que el voto era contra su voluntad.



Y no es óbice el informe de los letrados del Congreso porque estos "no son infalibles", según ha indicado el portavoz del partido, José Luis Martínez-Almeida.



El también alcalde de Madrid ha avanzado que el PP presentará un tercer recurso ante el TC, en este caso al entender la inconstitucionalidad sobre la reforma laboral convalidada por aquella votación.



El PP mantiene que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tenía que haber convocado una reunión de la Mesa, pese a que los letrados hayan señalado que no se hizo en otros casos precedentes de votos erróneos.



Para el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, como el error se produjo antes de la votación, y no durante, "debería de poder subsanarse".



"Lo hacemos todos los días en otras cámaras y en otros parlamentos, no solamente subsanamos los errores que se puedan producir antes de la votación, sino 'in voce', cuando una persona está votando y se equivoca, levanta la mano y el presidente de la cámara siempre, siempre, siempre deja rectificar", ha asegurado Núñez Feijóo.



Sin embargo, el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha subrayado que al ser tan "claro y rotundo" el informe de los letrados de que fue válido el voto de Casero, el PP lo que tendría que hacer es "dejar ya de mentir" y "dejar ya ese descrédito que quiere asentar en las instituciones".



Sicilia echa en falta que el PP sea "un partido de Estado" que respete las instituciones democráticas, mientras que la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha considerado que es "dramático tener al principal partido de la oposición negando la evidencia".