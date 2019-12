Los letrados del Congreso no avalan ninguna de las fórmulas planteadas para dividir el Grupo Mixto

Los letrados del Congreso no avalan ninguno de los dos grupos parlamentarios planteados para dividir el Grupo Mixto, ni el Múltiple que han presentado Junts, Más País, Compromís y BNG, ni el de España Plural impulsado por UPN, Coalición Canaria, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Teruel Existe. En ambos casos, según aseguran a Europa Press fuentes parlamentarias, los servicios jurídicos de la Cámara argumentan que no se cumplen los requisitos.

El Reglamento establece que todos los partidos que tengan 15 o más escaños podrán constituir grupo parlamentario, requisito que cumplen PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos y sus confluencias. Hay una segunda vía para constituir grupo propio: superar los cinco diputados más el 5% de los votos en todo el país, caso de Ciudadanos, o bien el 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre, como ocurre con PNV, ERC y Bildu, que cuenta con grupo propio por primera vez.

En este contexto, los diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) --que son los de la coalición Navarra Suma--, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Coalición Canaria (CC) y Teruel Existe se aliaron para constituir el grupo de España Plural alegando que suman cinco escaños y que todos ellos superan el 15% en sus respectivas circunscripciones.

Sin embargo, los letrados no apoyan esta fórmula porque incumple el Reglamento. Por un lado, el informe recuerda que la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, no se presentó en solitario, sino en coalición con Nueva Canarias, y la alianza no llegó al 15% de los votos en el archipiélago. Y por otro, cuestiona que UPN integre un grupo separado de los de sus socios de Navarra Suma: el PP y Ciudadanos.

No cumplen los requisitos

Por su parte, Junts se alió con Más País, Compromís y BNG para formar el llamado Grupo Parlamentario Múltiple argumentando que, entre todos, superan el mínimo de cinco diputados y el umbral del 5% nacional. Pero los letrados, según las citadas fuentes, no avalan esos datos y esgrimen cifras de la Junta Electoral Central que les dejan al filo del 4,9%.

La decisión final quedará en manos de la Mesa del Congreso, que este viernes tiene prevista una reunión. No se descarta que el tema quede abierto para que los afectados puedan presentar alegaciones antes de que la decisión sea firme.

Y es que todos son conscientes de las dificultades operativas que supondría tener en el Congreso un Grupo Mixto de 21 diputados de once formaciones distintas, algo inédito hasta la fecha.