Los guardias civiles que instruyeron el procés, asombrados: llegaron antes los indultos que las medallas

La directora general de la Guardia Civil, Maria Gámez, tiene sobre su mesa un informe de más de 30 folios firmado por el general Pedro Garrido, jefe de la zona de Cataluña hasta febrero de este año, cuando pasó a la reserva, solicitando que sean condecorados 189 de los 6401 efectivos que intervinieron en Cataluña con motivo del referéndum ilegal de octubre de 2017. Están, entre otros, los que instruyeron e investigaron los hechos que llevaron al banquillo de los acusados a los nueve responsables políticos ahora indultados. “Ha llegado antes la medida de gracia a los condenados que el reconocimiento a los que hicieron que se cumpliera el Estado de Derecho”, dicen en la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc).

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha remitido una carta a la directora general este mismo martes, coincidiendo con la concesión del indulto por el Gobierno de Pedro Sánchez, en la que “solicita información sobre el estado de tramitación de las propuestas de condecoración descritas y los motivos que pudieran estar ocasionando el retraso”. Recuerda que “a dia de hoy no se tiene conocimiento por ninguno de los propuestos de la apertura del correspondiente expediente”. Francisco García, presidente de la UOGC, que firma la misiva, dice sentirse "asombrado" por esta situación inédita. Desde la propia Dirección General se confirma a COPE que, a primeros de marzo, María Gámez aún no había firmado la apertura de ese expediente. A partir de la firma se iniciaría el proceso de evaluación reglamentario para comprobar si los propuestos merecen o no condecoración o reconocimiento. Las mismas fuentes argumentaban que al ser un número importante de propuestas llevará tiempo , pero que el procedimiento se iniciaría de inmediato. A día de hoy no hay respuesta a la pregunta que ha vuelto a formular COPE.

La directora general también calló este lunes, 21 de junio, cuando el asunto volvió a plantearse en la reunión del Pleno del Consejo de la Guardia Civil, que reúne a los representantes de las asociaciones de la institución armada.

Un trabajo "excepcional", lleno de aplomo y serenidad

La propuesta del general Garrido califica el trabajo de los agentes allí desplegados, en su extenso informe de enero de 2020 al que ha tenido acceso COPE, como “excepcional”, hecho con “aplomo” y “serenidad”. Se refiere en ese punto concreto al comportamiento de los guardias ante “la multitud de 40.000 personas que mantuvieron el asedio y el acoso al dispositivo” desplegado durante el registro de la Consejería de Hacienda en septiembre de 2017. El máximo de la responsable entonces de la benemérita en esa comunidad autónoma detalla las características de “una operación logística sin precedentes en el cuerpo” desde junio de ese año para hacer frente, dice, “a la mayor amenaza al Estado en la historia de la democracia.” Afirma que “para el desarrollo de estas investigaciones ha sido necesario desempeñar un trabajo del más alto nivel, al investigar a una administración pública autonómica”.

Junto a las propuestas para recibir la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil en sus distintas modalidades, se plantea la felicitación a 5.134 agentes (3.044 con anotación en sus hojas de servicio y 2090 solo de manera oral). Son datos recogidos por Aprogc del portal de Transparencia a través de una pegunta formulada por la asociación. “Están pensando en hacer algo”, nos dicen desde la Aocación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Otras fuentes próximas a la cúpula del Instituto armado admiten que la situación política está dificultando ese reconocimiento. El Cuerpo Nacional de Policia ya concedió 322 condecoraciones a los efectivos desplegados durante la operación Ícaro en Cataluña de cara al referéndum del 1 de octubre y también por los sucesos posteriores tras la publicación de la sentencia del procés.