Los gobiernos autonómicos ven factible suprimir aforamientos pero con matices

Las autonomías ven viable la propuesta del Gobierno de suprimir los aforamientos, que ya contemplan en sus reformas estatutarias, pero introducen matices, y mientras unas, como Castilla-La Mancha o Aragón, piden un debate desde el consenso, otras regiones, como Cantabria o País Vasco, no quieren límites.

En la Comunidad Valenciana, su presidente, Ximo Puig, se ha mostrado a favor de limitar los aforamientos para que no sean una "barrera" para crear "privilegios", y la Junta de Andalucía ha aplaudido la supresión si bien ha subrayado la "complejidad" de un proceso que abordarán "cuando corresponda".

Otras comunidades han sido más ambiciosas, y en Cantabria, su presidente, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que, si por él fuera, no habría nadie aforado, "sin excepciones".

Revilla ha añadido que no entiende "los privilegios que hay", incluidos "algunos de la casa real", porque quienes deben "dar ejemplo" son los que representan a los ciudadanos.

En la misma línea, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha pedido que no se pongan límites "de difícil justificación" y ha dejado claro que es partidario de que "se supriman todos, no de mantener unos sí y otros no".

Así, el PNV ya ha avanzado que esta tarde, en el Congreso, votará a favor de la moción de Ciudadanos para suprimir los aforamientos pero "sin excepción", también incluyendo eliminar la inviolabilidad del rey.

En esta línea, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, se ha referido a este asunto y ha defendido la supresión para las 250.000 personas que actualmente lo tienen.

"Aforamientos no, pero ninguno. Yo creo que es una garantía jurídica, pero, si queremos entrar en este debate de que son privilegios, pues ningún español con privilegios", ha añadido.

El Parlamento de Murcia fue el primero que aprobó, el 26 de abril de 2017, la supresión de los aforamientos en su Estatuto, al que siguió Cantabria, que lo respaldó en diciembre de 2017. Ambas propuestas de reforma están ahora en trámite en el Congreso.

Sólo Canarias ha pasado el trámite de la Cámara Baja y lo hizo el pasado jueves cuando se aprobó la propuesta de supresión que contempla ya su Estatuto, pendiente ahora del visto bueno del Senado.

Esta circunstancia sitúa a Canarias en la primera comunidad que tendrá eliminado el aforamiento en su Estatuto de Autonomía.

Desde Castilla-La Mancha, su presidente, Emiliano García-Page, ha insistido en iniciar un debate con "voluntad de consenso" y ha dicho sospechar de que habrá quienes pongan "excusas" para apoyar unas partes pero no otras, y que incluso "habrá uno que pedirá tres huevos duros más".

En Aragón, su presidente, Javier Lambán, ha considerado que este es el momento de abordar el asunto porque desde hace tiempo todos los partidos ven el aforamiento como una fórmula "desfasada".

No obstante, ha señalado que "son palabras mayores, y por tanto el Gobierno en modo alguno puede suplantar a las Cortes de Aragón en la adopción de esta iniciativa".

En la Comunidad de Madrid, el vicepresidente y portavoz de Gobierno, Pedro Rollán, ha asegurado que su partido (el PP) no tiene problema en hablar de supresión de aforamientos.

También la consellera de la Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, se ha referido a este tema y ha dicho que el Govern no se cierra a abordar la eliminación de los aforamientos, pero ha dejado claro que "el debate principal" en el conjunto de Estado "no está aquí", sino en la cuestión catalana.