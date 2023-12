El 49% de los gaditanos no practica un consumo más sostenible porque considera que es más caro

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha publicado los resultados de la 'Encuesta Social 2023. Consumo y sostenibilidad. Hábitos y actitudes de la población andaluza' que refleja, entre otras cuestiones, que el 49,4% de los consumidores de la provincia de Cádiz no practican un consumo más sostenible al considerar que es más caro.

Igualmente, la encuesta, recogida por Europa Press, señala que un 8,3% no lo considera necesario, mientras que un 42,5% dice que no dispone de información suficiente. Además, un 11% considera que afectaría a su calidad de vida y un 21,8% dice que no hay una etiqueta que identifique los productos sostenibles.

En cuanto al lugar donde realizan las compras habituales de alimentos, el 74,4% dice hacerlas en supermercados, mientras que el 35,1% lo hace en pequeñas tiendas de barrio, el 22,1% en grandes superficies y el 17,5% en mercados de abastos.

Además, un 58% dice que habitualmente se posiciona por la compra de productos de origen local, mientras que un 36,5% lo hace algunas veces. Asimismo, un 32,6% no ha realizado nunca una compra por internet y un 27,6% lo hace habitualmente.

Otro de los datos reflejados en la encuesta señala que un 86% de los consumidores lleva sus propias bolsas o carro de la compra a la hora de realizarlas. Además, un 56,1% evita comprar artículos de plásticos y productos excesivamente empaquetados.