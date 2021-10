De los estados de alarma a la ley rider: la estrategia jurídica con la que Vox hace frente a Sánchez

Vox está a las puertas de un nuevo éxito jurídico. El pleno del Tribunal Constitucional estaría cerca de dar la razón a Vox tras su último recurso contra la retirada de la financiación a todos aquellos colegios en los que existe una educación diferenciada entre niños y niñas.

De terminar aprobándose, el Gobierno de Pedro Sánchez estaría obligado a reactivar la financiación para este tipo de centros educativos, que a causa de la Ley Celaá vieron cómo esta financiación se terminó cortando de raíz. Por el momento, ha sido Cataluña la que ha advertido que dejará de financiar estos centros a partir del próximo curso. En el caso de que la sentencia del Constitucional diera la razón a Vox, la autonomía estaría obligada a frenar sus planes.

La decisión, no obstante, no podremos conocerla hasta el próximo 26 de octubre. Estamos hablando, por lo tanto, de un nuevo tanto que Vox podría apuntarse, ya que no se trata de su primera victoria jurídica frente a las disposiciones del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, que se suma ya a una larga lista de éxitos que dejan así entrever la efectividad de su estrategia judicial, haciendo así una clara oposición a las políticas llevadas a cabo desde Moncloa.

Las victorias jurídicas de Vox con las que hace oposición a Sánchez

Han sido más de 20 recursos los que ha presentado la formación de Santiago Abascal ante la "ilegalidad" de las disposiciones del Gobierno, tal y como recoge el propio partido en su página web el pasado 17 de agosto. Ahora, tras varios meses, podríamos decir que esta cifra se habría inflado más. Hasta entonces, los 'verdes' podían presumir de haber presentado hasta 20 recursos: el recuso de amparo tras el juramente en el Congreso de los Diputados de varios independentistas; la solicitud del diputado de Vox en el Parlamento catalán para obtener el diputado que le correspondía a Vox tras el cordón sanitario o los recursos contra el Impuesto de Sucesiones.

EFE/Chema Moya





La Ley de Educación, la ley de Garzón de vivienda, la ley 'rider', la ley de eutanasia... todas ellas fueron algunas de las materias contra las que Vox ha recurrido ante la justicia, entre otros asuntos. De hecho, hace tan solo unos días, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de la formación contra varios artículos de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, así como el recurso a las medidas anticovid en Baleares.

Sin embargo, sus mayores éxitos han sido los recursos presentados contra de los dos estados de alarma decretados en España a causa de la pandemia de coronavirus, en los que el Tribunal Constitucional les daba la razón y alegaba que ambos decretos fueron "inconstitucionales". El mismo término fue el que se empleó desde el TC para hablar del 'cerrojazo' del Congreso de los Diputados durante el primer estado de alarma.

Una serie de victorias que dejan así entrever que las estrategias jurídicas de Vox son efectivas, y que demuestra así que saben perfectamente cuándo deben luchar ante la justicia y cuando, por el contrario, saben a ciencia cierta que un recuso no tendrá ningún tipo de recorrido legal.