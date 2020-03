El coronavirus ha afectado también de lleno a las fechas de las oposiciones. La situación es muy delicada. El Ejecutivo ha pospuesto la celebración de las pruebas selectivas por la crisis ante el COVID-19. No obstante, es muy recomendable que no bajes el nivel y que continúes estudiando para finalmente conseguir tu trabajo soñado.

La ministra de Función Pública, Carolina Darias (ministra también enferma por coronavirus) anunció en un comunicado que las pruebas se pospondrían pero garantizaba “la continuidad de los procesos”. Por esto hay que mantener la calma. Esos exámenes se llevarán a cabo aunque permanecen “en el aire” ante todo lo surgido por el coronavirus. Algunas de las oposiciones que tendrán que esperar han sido aquellas que son para Justicia, para la Ertzaintza, para Hacienda y Agencia Tributaria y para Tropa y Marinería.

Para los opositores esto debe verse quizás como una “oportunidad” para alargar la preparación de las pruebas y distraer la mente ante la situación tan complicada que estamos viviendo. Además hay que destacar que la crisis del coronavirus no afectará al sector del empleo público. Por tanto, ahora que tenemos mucho tiempo por delante para estudiar.... desde COPE.es te recordamos cuáles son los errores que no puedes cometer si estás opositando desde casa por el coronavirus

Intenta por todos los medios estudiar solo: la compañía no te ayuda a concentrarte

Es una forma de que digieras mejor toda la información que vas “guardando” en tu cerebro. Si estás en el salón rodeado de tu familia y de distracciones no cumplirás con los objetivos propuestos y perderás más el tiempo. Cuanto más en serio te tomes este consejo, más cerca estarás de lograr tu objetivo: dedicarte a aquello que más te gusta.

Si no revisas constantemente las fuentes oficiales, no sabrás cuando se celebra finalmente el examen

Intenta no obsesionarte con ello, pero es recomendable que cada cierto tiempo revises la web o el organismo oficial que te han habilitado para saber cuándo se celebra tu prueba. Si te despistas y si estás más atento a otras cuestiones... la fecha se te puede “escapar” y esto puede provocar un auténtico desastre. Uno de ellos es que no te organices adecuadamente y no llegues 100% preparado a tu prueba.

Limpia con asiduidad las superficies en las que estudias: podrían estar contaminadas

Es un error no prestar toda la atención a una correcta limpieza de nuestra zona de estudio. Está comprobado que el coronavirus también permanece durante un tiempo en determinadas superficies. Tienes que seguir a rajatabla las recomendaciones sanitarias e higienizar adecuadamente tu lugar frecuente de trabajo. Tus manos están en contacto con todo tipo de objetos. En tu caso: bolígrafos, folios, ordenador.... que pueden estar contaminados por el COVID-19. Por ello, es muy importante que te laves con frecuencia las manos y por supuesto que sigas la premisa básica. Quédate en casa. Míralo por el lado bueno, podrás dedicarle más tiempo al estudio. Mayor será tu recompensa.