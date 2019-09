Los ejemplos que desmontan las razones de Sánchez para no aceptar la oferta de Ciudadanos

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, considera que "no hay ningún obstáculo real" para que el PP y Cs se abstengan en su investidura después de que el líder de Cs, Albert Rivera, haya planteado desbloquearla si el Ejecutivo cumple una serie de requisitos. Rivera ha ofrecido este lunes al PP una abstención conjunta si Sánchez dice sí a un gobierno constitucionalista en Navarra, respeta la sentencias del "procés" y a no indultar a los condenados y se compromete a no subir los impuestos ni a imponer cargas adicionales a los autónomos.

Por su parte, Sánchez ha replicado a estas propuestas alegando que “En Navarra hay un gobierno que defiende la Constitución. En Cataluña, el Gobierno vela por el cumplimiento de la Constitución y queremos bajar los impuestos a la clase media”. Pero, ¿son ciertas las afirmaciones del secretario general de los socialistas? En COPE repasamos los ejemplos que parecen desmontar las explicaciones de Sánchez para no aceptar el acuerdo.

SUBIDA DE IMPUESTOS

Sánchez asegura querer “bajar los impuestos de la clase media”. Sin embargo, el pasado mes de mayo el presidente del Gobierno se comprometía a subir en 5.654 millones de euros el próximo año, tal y como detalló a Bruselas. El 37,3% de presión fiscal sobre el PIB de 2022 que fija en el programa de estabilidad suponen 520.000 millones, o lo que es lo mismo, cada español pagará 2.000 euros adicionales por impuestos. Por contribuyente, casi 5.000 euros más que en 2018. No es la única prueba de esta subida, porque la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, replicaba a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que a finales del ejercicio anterior era “el momento de subir impuestos”. Meses antes de que el Ejecutivo mantuviera que en España se pagan “pocos impuestos”.

GOBIERNO NAVARRO QUE DEFIENDE LA CONSTITUCIÓN

La propia dirección socialista ha defendido que el nuevo gobierno socialista en Navarra no parte de un acuerdo con EH Bildu, sino estrictamente de una coalición con Geroa Bai (PNV). Sin embargo, María Chivite es la presidenta de Navarra gracias a la abstención de cinco de los siete representantes de Bildu en el parlamento foral, lo que permitió el éxito de la investidura. Sobre esto, Ferraz se defendía con un argumentario similar al de la moción de censura de 2018: el apoyo fue gratuito y sin acuerdo previo. Pero semanas antes de la investidura un acuerdo entre PSN y Geroa Bai dio una plaza a los de Otegi en la Mesa del Parlamento.

EL GOBIERNO VELA POR LA CONSTITUCIÓN EN CATALUÑA

Numerosas han sido las ocasiones en las que los principales partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados, Partido Popular y Ciudadanos, han reclamado a Pedro Sánchez que aclare si “indultarán” a los presos del procés una vez se conozca la sentencia del Tribunal Supremo, que se espera que se conozca antes del próximo 16 de octubre. De tener éxito una investidura del líder socialista tras una coalición con Podemos, necesitaría del apoyo de ERC, mientras su portavoz avisa: “el acuerdo será más complicado en septiembre”. Además, Sánchez ha sido muy criticado por la oposición por su reunión el pasado diciembre con Quim Torra en el palacio de Pedralbes en la que acusaban al líder de Ejecutivo de haber dado “honores de jefe de Estado” al presidente de la Generalitat.