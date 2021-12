Los contagios y la incidencia acumulada continúan al alza en varias autonomías al finalizar el puente

Los contagios por coronavirus siguen al alza en varias comunidades autónomas que han ofrecido datos actualizados este miércoles, al finalizar el puente de la Constitución, mientras España se aproxima al riesgo alto en la sexta ola de la pandemia al alcanzar los 290 casos por cada 100.000 habitantes.

El Ministerio de Sanidad no ha actualizado los datos de coronavirus este miércoles 8 de diciembre, por ser un día festivo, pero el martes informó de una subida de 42 puntos en la trasmisión desde el viernes y de 43.808 nuevos contagios (10.952 cada día).



Además, notificó 78 fallecidos por coronavirus desde el viernes y un aumento de la presión hospitalaria, con una media de ocupación en las unidades intensivas del 10,2 %.



Ante esta situación, el presidente del Gobierno, PedroSánchez, ha pedido este miércoles a los españoles durante la clausura del Congreso del PSOE en Galicia que confíen en la ciencia y tengan prudencia con el uso de vacunas y mascarillas.



Además, se ha mostrado confiado en que habrá vacuna española contra la covid-19 y ha augurado que con la inmunización de los niños de entre 5 y 11 años, a partir del 15 de diciembre, España "va a volver a ser ejemplo de vacunación" como afirma que ocurrió con las personas mayores y los jóvenes.



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha felicitado este miércoles a través de Twitter a España por su "fuerte liderazgo" en la donación de vacunas a otros países y espera que el resto del mundo siga este camino.



Pese a los avances en la vacunación en España, los contagios siguen al alza en todas las comunidades autónomas que han ofrecido este miércoles nuevos datos de la pandemia referentes al martes.



En el caso de Cataluña, la Consellería de Salud ha registrado 21 muertos y 3.846 contagios por covid-19 en las últimas 24 horas, en una sexta ola que sigue al alza con más ingresos hospitalarios y pacientes en la UCI.



En concreto, hay 833 pacientes ingresados en los hospitales catalanes, 38 más que el día anterior, de los que 189 están en la UCI, 14 más.



El repunte del coronavirus en las últimas semanas ha llevado al Gobierno catalán a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una prórroga de otros 15 días en la exigencia del certificado covid para acceder a restaurantes, bares, gimnasios y residencias, además del ocio nocturno.



Andalucía ha sumado en el último día 1.374 nuevos casos de covid-19, un periodo en el que la tasa de incidencia de la enfermedad ha crecido cinco puntos hasta situarse en los 143,5 casos por cada cien mil habitantes, y ha registrado un fallecido en la provincia de Málaga.



El número de ingresados en los hospitales andaluces por coronavirus es de 395 (19 más que el martes), de los que 82 están en las UCI (tres más).



Por su parte, Galicia registra un total de 9.564 casos activos, según el acumulado de 24 horas recabado hasta las seis de la tarde del martes, por lo que se aproxima a los diez mil, cifra que no se veía desde agosto, y, además, repuntan los contagios diarios, al pasar de 668 a 811.



La presión hospitalaria aumenta, pues en unidades de hospitalización hay 216 pacientes, cuatro más, mientras que en cuidados intensivos la cifra se mantiene invariable (35).



Aragón ha notificado 599 contagios por covid-19 correspondientes a este martes, que son 378 más que un día antes y 54 menos que hace una semana, mientras que la incidencia acumulada a catorce días se sitúa en 560,8 casos por cada 100.000 habitantes.



La presión hospitalaria en cambio ha bajado, ya que este martes permanecían ingresadas en los hospitales aragoneses 259 personas, 17 menos que un día antes, 30 de ellos en la UCI, tres menos.



La Región de Murcia ha registrado este martes 442 nuevos contagios por coronavirus, 286 más que el día anterior, en una jornada en la que han fallecido dos personas tras tres días sin víctimas mortales por covid.



Por otro lado, la ciudad autónoma de Melilla se ha situado cerca de los 300 casos activos de coronavirus después de que las autoridades sanitarias diagnosticaran este martes 38 contagios en un día, la cifra más elevada desde que comenzó el repunte actual.



Entre las comunidades autónomas que no han actualizado sus datos este miércoles figuran Navarra y País Vasco, en riesgo extremo desde hace días y que son las que tienen los peores indicadores.



Por otra parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado el primer caso de infectado por la covid-19 con la variante ómicron en la comunidad autónoma, en concreto en la provincia de Guadalajara. La persona afectada presenta sintomatología leve y ha narrado antecedentes de un viaje internacional, aunque no a uno de los países que se encuentran en el listado de alto riesgo, ha informado la Consejería de Sanidad en una nota institucional.